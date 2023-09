EUParece que até mesmo celebridades e bilionários não estão imunes ao fascínio de um bom guerra de memes.

Em um recente Twitter (ou deveríamos dizer X) confronto, Elon Musk, o CEO da X), iniciou uma batalha de memes com o icônico rapper e ator Cubo de gelo.

Este confronto inesperado começou quando Almíscar postei um meme bobo zombando Cubo de geloque o rapper rapidamente rebateu com seu próprio meme, criticando Almíscar e o estado atual X.

O golpe aleatório de Musk

O meme inicial de Musk apresentava uma imagem dividida com a legenda, “Lembra do Ice Cube? Este é ele agora, já se sente velho?” À esquerda havia uma foto de Cubo de gelo, e à direita, estava um copo d’água. Curiosamente, esse meme circula na internet desde pelo menos 2014.

Resposta vencedora do Ice Cube

Cubo de gelo não perdeu tempo em responder de almíscar golpe brincalhão.

Ele respondeu com citação de almíscar meme e compartilhou sua própria criação, legendada, “Lembra do X? É isso agora, já se sente estúpido?”

Seu meme justapôs o antigo Twitter logotipo com a imagem de um incêndio em uma lixeira, um comentário inteligente sobre o declínio percebido de X desde Almíscar tomou as rédeas.

Esta batalha de memes coincidiu com mudanças feitas por Xcomo mover a localização das mensagens de cotação para um submenu, tornando um pouco mais desafiador para os usuários interagirem com de almíscar Postagens.

Os comentários de Musk em Taiwan o colocam em apuros

Almíscarque também é proprietário Tesla e Satélite Starlinkentrou em uma rivalidade muito maior esta semana depois que o bilionário afirmou que Taiwan era parte integrante China durante sua participação virtual no Cimeira All-in em Os anjos.

Almíscar também comparou de Taiwan relacionamento com China ao do Havaí com os Estados Unidos.

de Taiwan ministro estrangeiro, José Wurevidou o bilionário em sua própria plataforma postando uma mensagem que dizia “Ouça, Taiwan não faz parte da RPC [and] certamente não está à venda!”