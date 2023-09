NAC analisa lutas Noche UFC, critérios 10-8 após julgar polêmica

Juízes licenciados em Nevada revisaram na quarta-feira os rounds de três lutas no Noche UFC, incluindo o polêmico quinto round de Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2.

O diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, Jeff Mullen, convocou a videoconferência após uma tempestade de polêmica após a pontuação de 10-8 do juiz Mike Bell para Grasso, que levou à declaração de empate e à manutenção do cinturão de peso mosca por Grasso no último sábado em Las Vegas.

“Acho que tentamos estabelecer qual é a resposta certa nessas rodadas”, disse Mullen durante a reunião do Zoom. “Todas essas rodadas que analisamos hoje têm uma resposta correta e uma resposta incorreta. É isso que estamos tentando estabelecer. Estamos tentando traçar uma linha clara e esperamos que todos vejam quais foram as linhas claras que traçamos nessas rodadas específicas.”

Dois dos três juízes que marcaram Grasso x Shevchenko 2 – Sal D’Amato e Junichiro Kamijo – estiveram presentes na reunião e opinaram nas decisões de pontuação. No Noche UFC, D’Amato marcou a luta por 48-47 para Shevchenko, enquanto Kamijo marcou a luta por 48-47 para Grasso. Bell não esteve presente durante a reunião; um conflito de agendamento anterior o impediu de comparecer, disse Mullen ao MMA Fighting.

O regulador defendeu o histórico de julgamento de Bell, ao mesmo tempo que deixou claro que não concordava com o 10-8 a favor de Grasso.

“Mike é um dos melhores juízes do mundo”, disse Mullen durante a reunião. “Suas pontuações nos últimos cinco anos em que esteve aqui foram algumas das pontuações mais consistentes que tivemos. No entanto, não concordo com a pontuação dele nesta rodada.”

Grasso x Shevchenko 2 foi a última rodada a ser analisada. Os juízes também assistiram à abertura do Noche UFC, Josefine Knutsson derrotou. Marnic Mann, que terminou com uma decisão desequilibrada para Knutsson com pontuações de 30-24, 30-25 e 30-27. No evento, Bell concedeu a Knutsson uma pontuação de 10-8 em todas as rodadas, enquanto D’Amato deu a ela 10-8 nas rodadas 2 e 3.

Os juízes também analisaram a primeira rodada de Loopy Godinez vs. Elise Reed; Bell e o juiz Bryan Miner concederam a Godinez uma pontuação de 10-8, enquanto D’Amato concedeu-lhe uma pontuação de 10-9.

Antes de assistir às lutas, os juízes revisaram os critérios para um round 10-8, que pesa fatores conhecidos como dominância, dano (também conhecido como impacto) e duração na atribuição da pontuação. Os juízes são obrigados a dar a pontuação quando todos os três fatores estão presentes em uma rodada e “normalmente” incluem dano se considerarem a pontuação com apenas um outro fator presente.

Também foi enfatizado que um lutador com “pouca ou nenhuma produção ofensiva” em relação ao seu oponente e “dois dos três Ds, deveria ser normal para vocês, como juízes, considerarem conceder ao lutador perdedor um 8 em vez de um 9. Eles têm não fizeram nada para ganhar um 9.”

A quinta rodada de Shevchenko x Grasso 2 apresentou uma grande oscilação quando Shevchenko errou um arremesso e acabou com Grasso nas costas. A campeã peso mosca acertou vários golpes fortes e depois ameaçou um mata-leão, acertando também o rosto da ex-campeã com o antebraço.

Juízes e reguladores concordaram que Shevchenko estava liderando o quadro antes da súbita mudança de ímpeto. Mullen, no entanto, procurou esclarecer como isso não justificava necessariamente conceder a rodada a Grasso por uma ampla margem, ou 10-8.

“Você tem um minuto e meio de domínio no terreno, então houve o suficiente acontecendo naquele minuto e meio para ultrapassar Shevchenko, a vantagem que ela estabeleceu nos três primeiros – e -meio minuto. Mas só para ficar claro, quando você tem alguém que tem uma vantagem confortável como essa, é muito difícil voltar para o outro lado e chegar a 10-8.

“Estamos apenas tentando entrar na mesma página. Se alguém estiver bem à frente, seria necessário uma quantidade incrível de danos para voltar para 10-8. Agora, se Grasso estivesse vencendo até aquele minuto e meio e depois fizesse o que fez no último minuto e meio, seria um 10-8. Ou mesmo que a luta estivesse quase empatada, pude ver algumas pessoas indo para 10-8. Mas Shevchenko tinha uma vantagem clara. Então isso é muito longe para voltarmos para 10-8. …

“Sei que estou falando de coisas que são óbvias agora… mas temos que verbalizar isso. Temos que entrar na mesma página. Temos que entender por que as coisas são assim e em que ponto elas voltam.”

O CEO do UFC, Dana White, pretende remarcar a luta pelo título dos moscas; ele criticou a pontuação de Bell na terça-feira e disse que o juiz veterano deveria ser “investigado”. O momento da trilogia pode depender da saúde de Shevchenko, que revelou uma fratura no polegar sofrida no primeiro round da luta.