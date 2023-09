Não consegue logar app do Banco do Brasil. Como proceder em caso de golpe

Imagine a seguinte situação: você tenta entrar na sua conta do app do Banco do Brasil, mas o usuário e senha não são reconhecidos. Você aguarda um pouco e tenta novamente e o problema persiste. Casos como estes são mais comuns do que se possa imaginar. E muita gente quer saber o que fazer nesta situação.

Em primeiro lugar é importante lembrar que não necessariamente o problema pode estar sendo ocasionado por um golpe. O Banco do Brasil esclarece que existem casos em que o app não abre e nem reconhece o login, por causa de alguma falha temporária no sistema.

Neste caso, o cidadão pode realizar algumas tarefas para tentar entrar na sua conta mais uma vez.

Reiniciar o smartphone. Verificar se há atualizações do Android. Atualizar o app. Forçar o fechamento do app. Limpar o cache e os dados do app. Desinstalar o app e reinstalar novamente.

Nada funciona

Tentou todos os passos acima e ainda assim não funcionou? Neste caso, é preciso entrar em contato com o Banco do Brasil. Uma dica é fazer isso o mais rapidamente possível. Caso se trate de uma instabilidade, o atendente vai explicar a situação e será preciso apenas aguardar pelo retorno do sistema, que na maioria das vezes não demora muito tempo. Mas infelizmente, também podem existir casos mais graves, como a tentativa de um golpe.

Nesta semana, uma influenciadora digital relatou um caso que aconteceu com o seu telefone. “Fui vítima de uma invasão em minha conta do Banco do Brasil. Há vários dias que não consigo acessar nada pelo app que foi deslogado do meu celular, e nem no caixa eletrônico estava conseguindo entrar.”

No caso da influenciadora do nosso exemplo, o Banco do Brasil bloqueou a conta por causa de uma ação suspeita. Eles identificaram a tentativa de uma transferência de um valor alto do Pix através de uma senha errada.



Na mesma postagem, a vítima também relata que não sabe exatamente como os criminosos conseguiram ter acesso aos dados do seu celular.

Como se proteger de golpes?

Toda esta situação nos leva a mais um questionamento: como se proteger de golpes como este? Nesta semana, o próprio Banco do Brasil lançou uma lista com algumas dicas para diminuir os riscos de ser vítima de uma fraude. Veja abaixo:

Não compartilhe sua senha com ninguém;

Escolha senhas de difícil dedução;

Utilize sempre o domínio oficial do BB, bb.com.br;

Desconfie de links recebidos por e-mal, SMS e redes sociais;

Evite usar redes wi-fi públicas ou serviços de VPN gratuitos;

Mantenha o antivírus instalado e atualizado;

Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais;

Seu cartão não deve ser entregue a ninguém;

Antes de emprestar dinheiro solicitado por mensagem, ligue e confirme com o solicitante;

Confira sempre o destinatário antes de fazer uma transferência ou pagamento.

Segurança em shows

Outro ponto que também vem chamando a atenção do Banco do Brasil é a quantidade de golpes envolvendo pessoas que compram ingressos para shows. Nesta semana, a instituição financeira lançou um comunicado falando justamente sobre este assunto.

“Compre (ingressos) apenas em sites oficiais e confiáveis ou de agentes autorizados. Evite sites de terceiros desconhecidos que ofereçam preços muito abaixo do normal”, diz o Banco do Brasil. “É comum que hackers criem páginas de venda de ingressos muito semelhantes às bilheterias oficiais para roubar números de cartão de crédito e outros dados da vítima.”

“Cuidado para não cair em falsas ofertas na hora de tentar garantir a entrada em um evento. Caso vá comprar de outra pessoa que está oferecendo ou não poderá ir mais no show, certifique-se que seja alguém de confiança e que possa mostrar os comprovantes de compra oficiais. Com os bilhetes eletrônicos no lugar de impressos, criminosos podem vender o mesmo ticket várias vezes em diferentes plataformas on-line”, alerta o Banco do Brasil.