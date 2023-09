Você sabia que não dar passagem a veículo de emergência dá multa? Isso mesmo! De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa prática é uma infração gravíssima, que gera muitas altas e outras punições.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa para evitar essas autuações, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Não dar passagem a veículo de emergência dá multa? Confira os detalhes

O trânsito é uma preocupação fundamental em todo o mundo, e no Brasil, não é diferente. Sendo assim, uma das questões mais importantes que se relacionam a este tema é se não der a passagem de um veículo de emergência pode resultar em multa.

Desse modo, como já dito, a resposta para essa pergunta é sim! Isso porque, segundo o Artigo 189 do CTB, não dar passagem a veículos de emergência é uma infração de trânsito gravíssima. Portanto, gera multa no valor de R$ 293,47 e mais 7 pontos na CNH. Além disso, as autoridades de trânsito ainda podem remover o veículo do infrator.

Por que é importante ceder a passagem a veículos de emergência?

A razão pela qual o CTB considera a não concessão de passagem a veículos de emergência uma infração tão grave é a sua potencial implicação na segurança e na vida das pessoas.

Isso porque quando um veículo de emergência está sinalizado para serviço de urgência, com alarme sonoro e iluminação vermelha ativada, significa que está em uma missão crítica para prestar socorro ou atendimento rápido. Dessa maneira, atrasar o tráfego de uma ambulância ou de qualquer outro veículo de emergência pode ter consequências graves.

Pode levar ao agravamento da situação de saúde do paciente e, em casos extremos, até mesmo à sua morte. Portanto, é essencial que todos os motoristas tenham consciência da importância de dar passagem imediata a esses veículos quando necessário.

Como dar passagem de forma segura?

Dar passagem a veículos de emergência é um dever cívico e um requisito legal. Sendo assim, confira abaixo algumas orientações de como fazer isso de maneira segura:

Fique atento aos sinais

Primeiramente, é importante estar sempre atento aos sinais visuais e sonoros de veículos de emergência. Dessa forma, ao perceber esses sinais, você deve começar a agir imediatamente.

Mantenha a calma

Além disso, manter a calma e evitar manobras arriscadas também é essencial. Siga as orientações do condutor do veículo de emergência, se necessário.

Evite bloqueios

Por fim, não bloqueie a passagem do veículo de emergência, visto que isso pode resultar em atrasos que podem ter consequências graves.

Confira outras multas relacionadas a não dar passagem a veículos de emergência

Como visto, ceder a passagem a veículos de emergência é uma obrigação de todos os motoristas. Assim, segundo o CTB, além da multa relacionada às ambulâncias, existem outras punições para quem não cumpre essa regra fundamental.

Abaixo, confira duas dessas infrações relacionadas à não passagem de veículos de emergência.

Não dar passagem a carro de polícia

Um dos veículos de emergência mais comuns nas estradas é o carro de polícia. Dessa maneira, quando as viaturas da polícia estão em uma missão de urgência, é crucial que todos os outros motoristas facilitem sua passagem. Não dar passagem a um carro de polícia com sirenes e luzes em operação é uma infração grave.

Portanto, além dos riscos de acidentes, isso pode atrapalhar a ação policial e prejudicar a segurança pública. A advertência para essa infração varia de acordo com a legislação de trânsito de cada país ou estado, mas geralmente envolve uma multa significativa, a perda de pontos na carteira de motorista e até a mesma suspensão temporária do direito de dirigir.

Não dar passagem a veículos de bombeiros

Além disso, os veículos de bombeiros também são considerados de emergência, visto que são essenciais para combater incêndios, realizar resgates e prestar socorro. Desse modo, quando um caminhão de bombeiros está no caminho de um local de ocorrência, a prioridade é chegar o mais rápido possível.

Isso ocorre porque não passar por esses veículos pode resultar em graves consequências. Assim sendo, as deliberações para não dar passagem a veículos de bombeiros também variam, mas geralmente incluem multas específicas e perda de pontos na carteira.

Além disso, a falta de cooperação pode atrasar o trabalho dos bombeiros, colocando vidas e propriedades em risco.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que não dar passagem a veículo de emergência dá multa, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!