Não está conseguindo enviar o comprovante por WhatsApp? Entenda motivo

O Nubank é uma das fintechs mais populares do Brasil, oferecendo serviços financeiros inovadores e soluções bancárias digitais aos seus clientes. No entanto, nos últimos tempos, muitos usuários têm enfrentado dificuldades ao tentar enviar comprovantes de transferências bancárias pelo WhatsApp. Essa falha tem gerado preocupação e levado muitos usuários a pesquisar sobre o assunto.

O problema dos comprovantes pelo WhatsApp

O erro que impede o envio de comprovantes pelo WhatsApp tem sido relatado por diversos usuários do Nubank nas últimas semanas. Esse problema ocorre principalmente após a realização de transferências via Pix e afeta principalmente os usuários de celulares Android.

A falha no envio dos comprovantes via WhatsApp tem se destacado tanto que o termo “Nubank não envia comprovante” tem sido bastante pesquisado nos últimos 30 dias no Google Trends. Diante disso, o TechTudo decidiu investigar o assunto e trazer mais detalhes sobre o problema e possíveis soluções.

Posicionamento do Nubank

O TechTudo entrou em contato com o Nubank para obter esclarecimentos sobre o problema. O banco digital afirmou estar ciente da indisponibilidade da função de compartilhamento de comprovantes via WhatsApp para alguns clientes, principalmente em dispositivos com sistema operacional Android. A empresa informou que está trabalhando para restabelecer o funcionamento integral do recurso nos próximos dias.

De acordo com o Nubank, o processo de correção já foi iniciado e será feito por meio de atualizações do aplicativo. Essas atualizações serão disponibilizadas automaticamente para os usuários que têm a opção de atualização automática ativada ou estarão disponíveis para download na loja de aplicativos.

Alternativas para enviar comprovantes

Embora o envio de comprovantes pelo WhatsApp esteja temporariamente indisponível para alguns usuários do Nubank, existem outras formas de compartilhar esses documentos. Uma alternativa prática e eficaz é o envio por e-mail. Basta acessar a transação desejada no aplicativo Nubank, tocar em “Enviar comprovante por e-mail” e seguir as instruções para enviar o comprovante para o endereço cadastrado.



Além do e-mail, é possível utilizar outras redes sociais, como Instagram, Facebook e até mesmo o aplicativo de mensagens Telegram, para compartilhar os comprovantes de transferência do Nubank. Para isso, basta acessar a transação no aplicativo, tocar em “Ver comprovante” e em seguida no ícone de compartilhamento, escolhendo o aplicativo desejado.

Recuperando comprovantes de transferência

Caso você precise recuperar um comprovante de transferência do Nubank após ter fechado o aplicativo, não se preocupe. É possível encontrar o comprovante acessando a opção “Conta” na tela inicial do aplicativo e rolando a tela do Histórico até encontrar a transferência desejada. Ao acessá-la, você poderá escolher a opção de “Enviar comprovante por e-mail” ou utilizar o compartilhamento por outras redes sociais.

Embora o problema de não ser possível enviar comprovantes pelo WhatsApp seja uma inconveniência para os usuários do Nubank, a empresa já está trabalhando para resolver essa falha e restabelecer o funcionamento integral do recurso nos próximos dias. Enquanto isso, os clientes podem utilizar outras opções, como o envio por e-mail e o compartilhamento por outras redes sociais, para compartilhar os comprovantes de transferência.

Fintech Nubank

O Nubank continua sendo uma fintech inovadora e confiável, oferecendo serviços financeiros digitais de qualidade aos seus clientes. Essa falha temporária não deve comprometer a experiência geral dos usuários com o banco digital, que continua sendo uma opção popular para quem busca praticidade e agilidade nas transações financeiras.

Lembre-se de sempre manter o aplicativo do Nubank atualizado para garantir o acesso às últimas atualizações e correções de bugs. Caso o problema persista mesmo após as atualizações, é recomendado entrar em contato com o suporte do Nubank para obter assistência adicional.