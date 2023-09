Não jogue suas moedas de 5 centavos fora! VENDA e FATURE uma GRANA EXTRA

A numismática é um hobby fascinante que tem conquistado cada vez mais adeptos. A prática de colecionar moedas, conhecida como numismática, é uma forma de preservar a história e também pode se tornar um investimento lucrativo. Existem diversas moedas raras que podem valer uma pequena fortuna, e muitas delas estão ao alcance de todos, como as moedas de 5 centavos.

Neste artigo, vamos apresentar algumas moedas de 5 centavos mais valiosas que podem chegar a custar uma boa grana. Você ficará surpreso ao descobrir que uma simples moeda de 5 centavos pode ter um valor tão alto. Continue lendo e saiba mais sobre essas verdadeiras preciosidades.

O Fascínio por Moedas Raras

O interesse por moedas raras é algo que tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Colecionar moedas antigas ou raras é uma maneira de se conectar com o passado e preservar a história. Além disso, muitos colecionadores veem as moedas raras como um investimento, já que seus valores podem aumentar significativamente ao longo do tempo.

As moedas de 5 centavos são um dos objetos de desejo dos colecionadores, pois são facilmente encontradas e podem esconder verdadeiros tesouros. Muitas pessoas não têm ideia do valor que uma simples moeda de 5 centavos pode ter, o que torna a busca por essas raridades ainda mais emocionante.

Identificando Moedas Raras de 5 Centavos

Identificar uma moeda rara de 5 centavos pode não ser uma tarefa fácil, mas com um pouco de conhecimento é possível encontrar verdadeiras preciosidades. Existem alguns fatores que podem aumentar o valor de uma moeda, como erros de fabricação, baixas tiragens, idade e condição da moeda.

Para os colecionadores, encontrar uma moeda de 5 centavos com algum tipo de erro de cunhagem pode ser um verdadeiro achado. Além disso, moedas de 5 centavos em bom estado de conservação e com baixa circulação também podem ter um valor considerável.

Moeda de 5 centavos com Reverso Invertido



Esta é uma das moedas mais caçadas pelos colecionadores e entusiastas da numismática. A moeda de 5 centavos, com ano de fabricação de 2002 com erro de cunhagem do reverso invertido é um exemplar de bastante valor. O nome reverso invertido pode ser confuso, mas há uma explicação simples para ele: são moedas que viradas para cima têm a imagem do lado inverso na mesma direção do lado anterior. Dessa forma, para este exemplar de moeda de 5 centavos em bom estado de conservação, o catálogo atualizado para 2024 sugere o valor de R$140,00. Vale ressaltar que, a depender do estado de conservação que a moeda se encontre, o valor pode variar entre R$140,00 e R$180,00.

Como Comprar e Vender Moedas Raras

Existem diversas formas de comprar e vender moedas raras. Além das lojas especializadas e leilões, marketplaces online como Mercado Livre são plataformas ideais para anunciar suas moedas raras e buscar vendedores. No entanto, é importante ter cuidado com possíveis golpes. Recomenda-se que a negociação de compra ou venda seja feita presencialmente sempre que possível, para garantir a segurança da transação.

Dicas para vender moedas raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço. Entre elas estão: Pesquise sobre a história da moeda;

Forneça garantias de autenticidade;

Tire boas fotos;

Faça uma pesquisa de preço.

Consulte valor de catálogos para não perder muito dinheiro na venda. Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Grupos de Facebook

Anunciar suas moedas em sites como Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio. Já quem opta por anunciar em sites de leilões de moedas raras, geralmente eles cobram uma comissão que pode chegar a 50%.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Numismática Floriano: whatsapp 51 99254-4747

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.