Não, Ohtani, não há problema! Anjos usam substitutos no dia da foto da equipe

ÓNo dia da foto do time do Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, a maior estrela do time, estava ausente devido a dores oblíquas.

No entanto, o Anjos não deixou que isso fosse um problema para eles, empregando um substituto inteligente para o ausente MVP candidato.

A ausência de Ohtani cria surpresa no dia da foto

O dia da foto do time é uma tradição acalentada no mundo do beisebol, no entanto, quando sua maior estrela não pode comparecer devido a circunstâncias inesperadas, uma solução criativa é necessária.

Shohei Ohtanio extraordinário jogador bidirecional dos Angels, não pôde comparecer ao dia de fotos do time, pois continuou a ser avaliado por dores oblíquas que surgiram no dia anterior.

Num movimento lúdico e alegre, o Anjos decidiu manter Ohtani presença viva, literalmente.

Um dublê de corpo, descrito pela equipe como “muito alto na recepção, nome que não deve ser discutido” estava vestido com

Ohtani icônico não camisa 17 e ocupou seu lugar na escalação externa ao lado dos demais jogadores. Este substituto não tão secreto adicionou um toque de humor a um evento rotineiro.

Os repórteres presentes no estádio foram rápidos em compartilhar o espetáculo cômico, documentando o Ohtani a breve passagem do impostor em campo.

No entanto, quando a sessão de fotos da equipe terminou, o misterioso substituto saiu silenciosamente por um túnel externo.

Falando sobre Ohtani ausência na foto, capitão Phil Nevin disse com um sorriso “Shohei estará na foto quando você ver” aludindo que a equipe fará photoshop no arremessador japonês rosto na imagem.

Uma temporada de montanha-russa para os Anjos e Ohtani

A temporada regular de 2023 foi uma montanha-russa para os Angels.

Com um recorde de 64-74, a equipe enfrentou muitos desafios e reviravoltas inesperadas.

O Anjos estão atualmente em uma crise horrível, vencendo apenas um jogo dos últimos 8, incluindo quatro derrotas consecutivas antes do Terça-feira noite.

Um fator significativo que contribui para os altos e baixos desta temporada é a incrível versatilidade e desempenho do Shohei Ohtani.

Como um agente livre pendente, Ohtani tem sido nada menos que sensacional em campo. Ao lidar com um UCL parcialmente rasgado que encerrou suas funções de arremessador em Agostoele continuou a brilhar como rebatedor. Ohtani ostenta estatísticas impressionantes com uma linha de rebatidas de 0,304/0,412/0,654, apresentando um forte argumento para seu segundo Título de MVP da Liga Americana.

No entanto, Ohtani futuro com o Anjos permanece incerto. Seu agente, Naz Baleloaludiu a um procedimento futuro em seu cotovelo e à intenção de retornar ao jogo bidirecional no futuro.

Apesar dos desafios e das incertezas, o Anjos abraçaram os talentos extraordinários de seu craque.

A decisão de apostar tudo nesta temporada, em vez de explorar potenciais negociações ou extração de valor, demonstra o seu compromisso com a influência de Ohtani na equipe.

Notavelmente realizaram negociações significativas no prazo adquirindo Lucas Giolito e Reynaldo Lopez do White Sox, mas mais tarde, quando os playoffs começaram a ficar ainda mais fora de controle, eles tomaram medidas para reduzir a folha de pagamento, incluindo a dispensa de vários jogadores, na tentativa de ultrapassar o limite do imposto de luxo.

O Anjos atualmente estão em quarto lugar no Divisão AL Oeste e são 12 jogos atrás a partir de um Curinga local com apenas 23 jogos saiu na temporada regular.