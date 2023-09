Naomi Campbell chega à passarela para modelar sua nova linha de moda

TMZ. com

Naomi campbell não perdeu o passo na passarela… desfilando em seu desfile na New York Fashion Week e parecendo absolutamente incrível!!!

A icônica supermodelo estava vestida com um vestido prateado justo enquanto desfilava pela passarela em seu estilo característico dos anos 90 na Cipriani Broadway, em Manhattan, na noite de terça-feira.

Um fluxo constante de modelos seguiu atrás dela, apresentando a nova linha de moda de Naomi – uma colaboração conjunta com a marca de roupas PrettyLittleThing.

Confira este vídeo, obtido pelo TMZ, que mostra Naomi desfilando como se fosse dona do lugar com seu longo semblante negro descendo pelas costas. A multidão lotada parecia cativada, tirando fotos dela no celular.