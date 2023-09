Nate Diaz não enfrentará acusações por briga de rua em Nova Orleans

Nate Diaz está limpo.

Na segunda-feira, o representante de Diaz, Zach Rosenfield, disse ao MMA Fighting que o ex-lutador do UFC não enfrenta mais acusações em relação a uma briga de rua em Nova Orleans em abril passado, que viu Diaz estrangular Logan Paul, parecido com Rodney Peterson.

O vídeo do incidente rapidamente se tornou viral, e a polícia de Nova Orleans inicialmente emitiu um mandado de prisão para Diaz sob a acusação de agressão de segundo grau.

De acordo com Rosenfield, o promotor público decidiu desistir do caso após analisar as evidências. O gerente de comunicações do promotor distrital, Brandon D. Myers, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do MMA Fighting.

Leia a declaração de Rosenfield abaixo.

Hoje, o promotor distrital da paróquia de Orleans nos informou que não abrirá processo contra Nate Diaz. Desde que Rodney Peterson procurou lutar contra Nate na Bourbon Street, mantivemos que as ações de Nate foram 100% em legítima defesa. Ficou claro no vídeo, nas fotos e nos vários outros vídeos que Rodney postou antes e depois. Nate tem o direito de se defender contra aqueles que querem fazer seu nome e o fizeram. Agradecemos ao Procurador Distrital da Paróquia de Orleans que tenha dedicado seu tempo para revisar todos os aspectos deste caso e sua decisão de não prosseguir com ele.

A equipe de Diaz manteve a inocência dos combatentes desde que o incidente de 22 de abril se tornou público, chamando as ações de Diaz de um ato de legítima defesa. Os relatórios iniciais afirmaram que a polícia da Bourbon Street chegou para acabar com uma grande briga fora de um bar do qual Diaz e Peterson faziam parte. Diaz estava em Nova Orleans para apoiar o companheiro de equipe Chris Avila, que lutou no evento Misfits Boxing 6.

A investigação não interferiu nos planos de boxe do próprio Diaz. Ele passou a competir em uma luta contra o irmão de Logan, Jake Paul, que aconteceu em 5 de agosto. Jake derrotou Diaz por decisão unânime de 10 assaltos.

Damon Martin contribuiu para este relatório.