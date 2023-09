Natural da Terra CONTRATA Peixeiro, Açougueiro e mais!

O Natural da Terra, primeira e maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil, que criou um segmento com um jeito diferente de oferecer o frescor das feiras com a praticidade dos grandes mercados, está contratando novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, veja a lista de oportunidades:

Açougueiro – – Niterói – RJ – Açougue;

Auxiliar de Peixaria – Interlagos- São Paulo – SP – Gastronomia;

Auxiliar de Padaria – São Paulo – SP – Gastronomia;

Peixeiro – Verbo Divino – São Paulo – SP – Gastronomia;

Auxiliar de Peixaria – São Paulo – SP – Gastronomia;

Operador (a) de Loja – Santa Rosa – Niterói – RJ – Atendimento;

Supervisor (a) de Processo e Varejo – Açougue – Rio de Janeiro – RJ – Venda Técnica;

Operador De Logística – Cariacica – ES – Atendimento;

Auxiliar de Cozinha – Zona Sul – Rio de Janeiro – RJ – Cozinha;

Auxiliar de Padaria – Zona Sul – Rio de Janeiro – RJ – Padaria;

Jovem Aprendiz – RJ – Rio de Janeiro – RJ – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Fatiados – Zona Sul – São Paulo – SP;

Sushiman – Zona Sul/ Oeste/Centro – São Paulo – SP – Gastronomia;

Operador de Caixa e Delivery- Zona Sul – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Lanchonete- Zona Sul e Oeste – São Paulo – SP.

Mais sobre o Natural da Terra

Sobre o Natural da Terra, podemos frisar que a marca tem o compromisso de levar sempre até a mesa dos clientes o que a natureza tem de melhor, com frutas, legumes, verduras fresquinhas e, assim, ajudá-los a ter uma vida mais saudável.

Ademais, além de se tratar de uma referência em frutas, legumes e verduras, é uma empresa nacional de grande porte, atualmente com mais de 7.500 colaboradores.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!