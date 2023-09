NBA considera penalidades mais severas para times que dispensam craques na TV nacional

Tele NBA está considerando tomar medidas decisivas contra times que optam por colocar seus principais jogadores no banco durante jogos transmitidos pela televisão nacional. De acordo com Adrian Wojnarowski da ESPN, o NBA O Comité da Concorrência propõe uma política que introduziria multas significativas para tais práticas.

A proposta sugere:

Multa de $ 100.000 pela primeira violação.

Um aumento acentuado para US$ 250.000 por uma segunda infração.

Um adicional de US$ 1 milhão para cada violação subsequente.

No entanto, permanecem questões sobre as especificidades da política. Um time será multado por colocar apenas uma estrela no banco ou será necessário que vários craques sejam afastados para incorrer em uma penalidade?

O que é um jogador estrela?

A definição de “estrelas” diz-se que abrange jogadores que conquistaram elogios como fazer o Todas as estrelas equipe ou ser nomeado para o Tudo profissional equipe nas últimas três temporadas, conforme relatado por Shams Charania do The Athletic.

O NBAA mudança da empresa aborda a tendência recente de “gerenciamento de carga”, onde as equipes descansam seus principais talentos, como Lebron James do Los Angeles Lakers e Kawhi Leonard do Clippers de Los Angeles, para garantir que eles permaneçam em ótimas condições para os playoffs.

Kawhi Leonard também foi alvo de controvérsias sobre gerenciamento de carga

Em 2020, o NBA tentou conter isso instituindo uma multa de US$ 100.000 para times que descansassem jogadores saudáveis ​​durante jogos transmitidos nacionalmente. No entanto, isso teve resultados mistos devido a certas flexibilidades, como idade dos jogadores, histórico de lesões e calendários de jogos consecutivos.

A ESPN forneceu detalhes de um memorando da liga que esclarece como a política proposta pode funcionar na prática:

Apenas um jogador estrela deve descansar por jogo.

Os craques devem estar disponíveis para jogos com cobertura nacional e torneios durante a temporada.

As equipes devem distribuir a ausência de um craque igualmente entre jogos em casa e fora de casa, com preferência para jogos em casa.

Períodos prolongados ou quase prolongados em que um craque está no banco ou tem uma função significativamente reduzida, afetando a integridade do jogo, são desencorajados.

Jogadores descansados ​​e saudáveis ​​devem estar presentes e facilmente visíveis para os torcedores durante os jogos.

O destino desta política proposta está nas mãos do Conselho de Governadores, que determinará a sua implementação durante a reunião de quarta-feira.