Tele NBA está definido para reprimir o flop este ano, introduzindo novas diretrizes destinadas a melhorar a jogabilidade, penalizando os jogadores que tentam enganar os árbitros para que marquem uma falta. Esta iniciativa é o mais recente esforço da liga para abordar a conduta antidesportiva, seguindo medidas para coibir jogadas não relacionadas ao basquete e limitar a execução de faltas que perturbem o fluxo do jogo.

O comitê de competição adotou as diretrizes em julho, permitindo que os árbitros cometam faltas técnicas por ações enganosas. Esta abordagem afasta-se do programa anti-flop introduzido em 2012 pelo então comissário David Sternque se baseou principalmente em análises pós-jogo e multas crescentes, e viu um declínio na aplicação pós-2014.

O que é considerado um fracasso?

As novas directrizes centram-se na penalização de “movimentos secundários, teatrais e exagerados” (STEM) para distinguir acções genuínas de fracassos. O objetivo é eliminar o glopping sem constranger os jogadores, segundo Monty McCutcheno NBAchefe de desenvolvimento e treinamento de árbitros. TRONCO os movimentos incluem movimentos excessivos e ações desnecessárias que podem causar lesões. No entanto, as reações naturais ao contato não acarretarão penalidades.

Foram destacados exemplos de potenciais flops, envolvendo jogadores como Marcus Smart, James Harden, Kyle Lowry, Rudy Gobert, Kentavious Caldwell-Pope e Patrick Beverley.

As técnicas do flop não contribuirão para a expulsão de um jogador e os treinadores não poderão desafiar as chamadas do flop. Chamadas perdidas podem resultar em multas retroativas a partir de US$ 2.000. A liga acredita que penalidades imediatas, como lances livres, impedirão o flop, apontando para o sucesso das recentes mudanças nas regras na redução de faltas na transição.

McCutchen enfatizou que o objetivo não é punir, mas eliminar esse aspecto do jogo, buscando uma abordagem equilibrada que mantenha a integridade da competição.