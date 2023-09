NCAA pede remoção da maconha da lista de substâncias proibidas

TO relaxamento das regras em torno da maconha em todo o país agora se estendeu aos esportes, já que o Associação Atlética Universitária Nacional (NCAA) apelos para retirar a droga da lista de substâncias proibidas.

A organização sem fins lucrativos regulamenta o atletismo estudantil em cerca de 1.100 escolas no Estados Unidose Canadá.

Em comunicado divulgado após reuniões no meio da semana em Indianápolis, o grupo pediu a consideração de uma mudança nas regras.

“A cannabis não é uma droga que melhora o desempenho e que uma abordagem de redução de danos à cannabis é melhor implementada a nível escolar”, afirma o comunicado.

NCAA pede votação

Na declaração, a NCAA afirma que deseja abrir o assunto à votação entre os membros para determinar o curso de ação futuro.

“Ao tomar uma decisão sobre um tema importante como este, concordamos que os membros deveriam ter a oportunidade de votar no resultado final”, disse o presidente do comitê, James Houle, principal psicólogo esportivo da Ohio State.

“Recomendamos uma grande mudança de paradigma no que diz respeito aos canabinóides.

“Queremos modernizar a estratégia com as pesquisas mais atualizadas para dar às escolas a melhor oportunidade de apoiar a saúde dos estudantes-atletas”.

Consumo de cannabis maior do que outros estudantes

A prevalência do consumo de cannabis entre estudantes atletas varia consoante o desporto, mas é geralmente mais elevada do que na população em geral.

Um estudo de 2018 descobriu que 37% dos atletas universitários do sexo masculino e 25% das atletas universitárias do sexo feminino relataram uso de cannabis no ano passado.

Isso é comparado a 24% de estudantes universitários do sexo masculino e 18% de estudantes universitários do sexo feminino.