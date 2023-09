NCAAF Scores Week 3: Estes são os resultados dos jogos deste sábado

Semana 3 de futebol universitário revelou os pontos fracos da equipe e forneceu informações valiosas sobre quem será o melhores escolas disputando o campeonato nacional neste inverno.

Alguns dos destaques mais notáveis ​​incluem Geórgia mantendo o primeiro lugar no ranking após uma vitória diluída sobre Carolina do Sulos favoritos perenes do Alabama lutando para mostrar domínio, Nossa Senhora subindo com um quarterback que continua a impressionar, uma improvável vitória no último segundo por field goal do Missouri e, claro, a surpreendente ascensão do Colorado nas mãos do Coach Prime.

Vamos dar uma olhada Sábados lista completa de resultados

Resultados de sábado, 16 de setembro (semana 3)

Carolina do Sul 14-24 Geórgia

Bowling Green 6-31 Michigan

Estado da Flórida 31-29 Boston College

Wyoming 10-31 Texas

Oeste de Kentucky 10-63 Estado de Ohio

Penn State 30-13 Illinois

Washington 41-7 Estado de Michigan

Centro de Michigan 17-41 Notre Dame

Alabama 17-3 Sul da Flórida

Tennessee 16-29 Flórida

Estado de Weber 7-31 Utah

Havaí 10-55 Oregon

LSU 41-14 Estado do Mississippi

Estado do Kansas 27-30 Missouri

Estado de San Diego 9-26 Estado de Oregon

Georgia Tech 23-48 Ole Senhorita

Estado do Colorado 35-43 Colorado

Oklahoma 66-17 Tulsa

Minnesota 13-31 Carolina do Norte

Noroeste 14-38 Duque

Norte do Colorado 21-64 Estado de Washington

Central da Carolina do Norte 7-59 UCLA

Oeste de Michigan 10-41 Iowa

Os confrontos mais atraentes da Semana 4 já estão chamando a atenção dos fãs de futebol universitário, já que Estado de Ohio vai visitar Nossa SenhoraColorado viajará para o norte até Óregone Seja senhorita Vai encarar Alabama.