É comum que clientes da Riachuelo tenham uma dúvida: “negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão?”. Afinal, pode ser que por alguns problemas você tenha perdido os prazos de pagamento e acumulado algumas contas.

De acordo com a empresa, são mais de 31 milhões de consumidores atendidos em todo o país. Portanto, é uma das maiores emissoras de cartão Private Label do país, ou seja, cartões de lojas.

Se você teve algum problema de pagamento com a Riachuelo, mas fez uma negociação e pretende voltar a comprar na loja, esse artigo é para você. Então, venha descobrir se vai poder usar novamente seu cartão ou não.

Negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão da Riachuelo?

Se você tem a dúvida “negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão?” saiba que de acordo com as informações do site da Riachuelo, somente após quitar a sua fatura que o cartão será desbloqueado.

A Riachuelo ainda reforça que dependendo do tempo de atraso da dívida pode ser que uma nova avaliação de crédito seja feita. Ou seja, você poderá voltar a usar, mas antes deve quitar toda a sua dívida para poder efetuar novas compras.

Caso tenha alguma dúvida pode entrar em contato com a central de atendimento da empresa para saná-las. Assim os números de telefone são: 3004 5417 ou o 0800 727 4417.

Como negociar a dívida atrasada na Riachuelo?

Para evitar a inadimplência é indispensável que a pessoa faça a renegociação dos valores diretamente com a Riachuelo. Aliás, de acordo com o Mapa da Inadimplência, feito pela Serasa, em 2023, mais de 71 milhões de pessoas estão enfrentando essas situações.



Desse total, pelo menos 29% estavam com dívidas no cartão de crédito e com bancos. Ou seja, esse atraso no pagamento das faturas faz com que aconteça uma cobrança de juros altíssima, bem como, causa o endividamento e faz a restrição ao crédito.

Antes de pensar sobre “negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão”, você deve saber como negociar sua dívida. Portanto, é preciso entrar em contato com a Riachuelo, porque a empresa oferece descontos para a regularização das pendências.

Negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão? Antes, saiba como conferir sua fatura

Se tem dúvidas se você está com dívidas atrasadas com a Riachuelo é preciso conferir a sua fatura. Então, pode fazer isso por meio do aplicativo Midway ou da própria empresa. Eles estão disponíveis na App Store e no Google Play.

Os aplicativos podem ser baixados gratuitamente em seu celular. Assim, basta fazer o cadastro, informar os dados solicitados e confirmar a sua fatura da Riachuelo. Dessa forma, consegue ver se está em atraso ou não.

Como pagar a sua fatura do cartão da Riachuelo?

Além da dúvida “negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão?”, é muito comum que os usuários queiram saber como fazer o pagamento dos débitos do cartão da Riachuelo. Mas, saiba que é um processo muito simples.

Para pagar as faturas, os clientes da Riachuelo podem escolher diferentes canais, entre eles estão:

Lojas físicas da Riachuelo;

Aplicativo da empresa;

O site oficial da empresa;

Em qualquer instituição bancária;

Por fim, usando o internet banking.

É muito simples realizar o pagamento, porque a empresa fornece um boleto simples. Portanto, basta enviar o valor para evitar a inadimplência.

Negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão? Saiba como solicitar a segunda via da fatura atrasada

Antes de conseguir negociar as faturas e responder a questão “negociei as minhas dívidas, posso voltar a usar o cartão”, você precisa solicitar a sua segunda via da fatura atrasada. Então, para isso é preciso entrar em contato por telefone ou pelo site da Midway.

Quem possui o cartão da Riachuelo que também é cartão de crédito Visa ou Mastercard, então, pode entrar em contato via telefone, pelos seguintes contatos:

3004-5417 para capitais;

0800 727 4417 para as demais regiões;

3003-0950 é o da central de negociação para as capitais;

Por fim, o 0800 703 0950 é a central de negociação para as demais regiões.

Já quem utiliza o cartão apenas da Riachuelo, que não possui a função de crédito, pode optar pelos seguintes telefones:

3003-4342 para as capitais;

0800 701 4342 para as demais regiões;

0800 721 4033 e 0800 722 0626 são os contatos do SAC.

Dessa forma, basta entrar em contato com a empresa por um dos telefones indicados acima.