Nelk Boys do YouTube processado por agressão e agressão por causa de pegadinha falsa em laboratório de metanfetamina

Os Nelk Boys estão sendo levados ao tribunal por causa de um vídeo de pegadinha no YouTube que deu errado – o motorista de entrega de maconha que eles tentaram enganar está invertendo o roteiro contra eles com um processo muito real.

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ, um homem chamado Nicolau Aliff afirma que ele é o entregador de maconha na pegadinha falsa do laboratório de metanfetamina das estrelas do YouTube. No vídeo, ele não gostou da pegadinha e ameaçou processar… e agora parece que ele está seguindo em frente.