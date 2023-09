Nelly – Bons genes ou bons médicos?!

NellyA aparência de ao longo dos anos fará com que você “tire toda a roupa!”

Aqui está uma versão de 27 anos da estrela vencedora do Grammy nos bastidores – ostentada e estilizada com diamantes – durante o Jingle Ball do Z100 no Madison Square Garden em 2002 (esquerda). Isso foi apenas um ano antes de ele levar para casa seu primeiro troféu do Gramofone.

E, 21 anos depois, o pai de 48 anos brilhou recentemente com a cabeça cheia de diamantes no evento ‘Clay Day Celebration for OG Clay Evans’ em Atlanta, Geórgia, no início deste ano (certo).

Nelly está marcada para se apresentar neste fim de semana no festival de música “Life Is Beautiful” em Las Vegas… “Hot In Herre!”