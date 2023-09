NESTLÉ anuncia COMPRA de 2 concorrentes GIGANTES por equivalente R$ 4 bilhões

A gigante suíça Nestlé está nos estágios finais de uma negociação avaliada em pelo menos R$ 4 bilhões para adquirir a renomada rede brasileira de chocolates Kopenhagen e a marca Brasil Cacau. Essa aquisição estratégica marca mais um passo importante para a expansão da Nestlé no mercado de chocolates de alta qualidade no Brasil.

A negociação e a expectativa de finalização

O atual proprietário da Kopenhagen e Brasil Cacau é o fundo de investimentos Advent International, que adquiriu a marca em 2020. Embora o valor da transação naquela época não tenha sido divulgado, a assinatura do contrato para a aquisição está prestes a ocorrer. Segundo informações apuradas pelo site Brazil Journal e confirmadas pelo Conexão Política, a Nestlé está sendo assessorada pelo banco UBS, enquanto o Goldman Sachs representa os interesses da Kopenhagen e Brasil Cacau.

No entanto, é importante ressaltar que o negócio está envolto em sigilo, e até o momento nenhuma das partes envolvidas fez um anúncio oficial. A expectativa é que a transação seja submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nas próximas semanas. Assim, a conclusão da compra está prevista para ocorrer somente em 2024.

O grupo CRM e suas marcas

A Kopenhagen e a Brasil Cacau fazem parte do grupo conhecido como CRM, que também inclui a rede de cafeterias Kop Koffee. Juntas, essas marcas contam com uma rede de mais de mil lojas em todo o país, oferecendo uma ampla variedade de produtos de alta qualidade para os amantes de chocolate. Além disso, o grupo emprega mais de 2 mil colaboradores e possui 590 franqueados.

Em 2021, o grupo CRM registrou um faturamento de R$ 1,75 bilhão, demonstrando a força e o potencial dessas marcas no mercado brasileiro. Com a aquisição da Kopenhagen e Brasil Cacau, a Nestlé terá a oportunidade de expandir sua participação nesse segmento diferenciado, agregando ao seu portfólio um novo modelo de negócio e uma rede de lojas que oferecem uma experiência exclusiva aos consumidores, aliando chocolates finos ao café.

Aprovação regulatória e histórico da Nestlé no Brasil

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a Nestlé passa por um processo de aprovação regulatória no Brasil. A aquisição da empresa de chocolates Garoto, no valor de R$ 1 bilhão, foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) com certas restrições após um longo processo que levou décadas para ser concluído.



Esse histórico mostra o compromisso da Nestlé em cumprir todas as etapas necessárias para garantir a conformidade com as leis e regulamentos brasileiros.

Kopenhagen, Brasil Cacau e suas trajetórias de sucesso

A Kopenhagen, fundada em 1928 no Brasil, é reconhecida por seus chocolates de alta qualidade e sabor incomparável. Entre seus lançamentos de sucesso estão a famosa Língua de Gato, a deliciosa Nhá Benta, a irresistível Lajotinha, o viciante Chumbinho e os requintados Cherry Brand. Com mais de 600 lojas espalhadas pelo país, a Kopenhagen conquistou o paladar dos brasileiros e se tornou uma marca referência no segmento de chocolates finos.

Já a Brasil Cacau, fundada em 2009, oferece produtos de qualidade a preços mais acessíveis, tornando o chocolate gourmet acessível a um público mais amplo. Com mais de 400 unidades no Brasil, a marca se destaca pela variedade de opções e pelo compromisso em proporcionar momentos de prazer aos seus consumidores.

Nestlé: uma história de sucesso no Brasil

Com mais de 100 anos de atuação no Brasil, a Nestlé é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do país. Empregando mais de 30 mil pessoas e contando com 20 unidades industriais em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, a Nestlé tem uma presença significativa em território nacional. Além disso, a empresa possui oito centros de distribuição estrategicamente localizados para atender às demandas do mercado.

A aquisição da Kopenhagen e Brasil Cacau fortalecerá ainda mais a posição da Nestlé no mercado de chocolates, permitindo que a empresa diversifique seu portfólio e ofereça aos consumidores uma gama ainda mais ampla de produtos de alta qualidade. Com seu compromisso com a inovação, qualidade e satisfação do cliente, a Nestlé continuará a liderar o setor de alimentos e bebidas no Brasil.