Newcastle elimina o Manchester City da Carabao Cup

O Newcastle United está classificado para a quarta rodada da Carabao Cup graças à vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City na noite de quarta-feira.

Eddie HoweOs homens do adversário tiveram um início lento antes de mostrarem sinais de vida antes do intervalo. Assim que o jogo recomeçou, Alexandre Isak marcou o único gol para ajudar os finalistas da temporada passada a seguir em frente enquanto entregava Pep GuardiolaA equipe do time sofreu a primeira derrota em 90 minutos da temporada.

Cidade de Manchester começou forte, mas teve que esperar até os 18 minutos para ter uma chance. Jovem Oscar Bob escolhido Juliano Alvarezo golpe do argentino de um ângulo apertado forçando Nick Papa em uma defesa com o pé direito estendido.

Álvarez aproveitou mais uma oportunidade de golo quando a equipa visitante começou a impor a sua vontade, enquanto Newcastle lutou para reunir qualquer tipo de posse sustentada.

Newcastle tiveram que esperar até o final do primeiro tempo para entrar na área do City pela primeira vez e, quando o fizeram, deveria ter feito 1 a 0. Isak encontrado Jacó Murphye depois de dar alguns toques, ele tentou acertar seu remate no canto inferior, apenas para Stefan Ortega negar com os pés.

A equipa da casa levou esse ímpeto para a segunda parte e abriu o marcador aos 53 minutos. Joelinton invadiu a área e desviou para Isak, que chutou no segundo poste.

O primeiro chute a gol do City no segundo tempo só aconteceu aos 75 minutos, Jack Grealish interrompendo e disparando um esforço que Pope facilmente lidou.

Com o City aumentando a pressão nos minutos finais, Anthony Gordon quase encerrou o jogo para o Newcastle, mas seu chute de ângulo fechado foi direto para Ortega.

Logo após a substituição Jeremy Doku encontrado Rico Lewismas o jovem de 18 anos só conseguiu chutar ao lado, a 25 metros, no que provou ser a última chance do City na noite.