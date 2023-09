Neymar lança grande sombra na Ligue 1, diz que a Saudi Pro League pode ser melhor

Liga 1 há muito tempo é alvo de memes, com muitos o apelidando de “liga dos agricultores“devido à qualidade de jogo inferior em comparação com outras ligas importantes da Europa. A liga francesa tem lutado para reconfigurar sua marca para ser considerada uma liga de elite, e não ajuda se as maiores estrelas do jogo contribuírem negativamente para o discurso.

Foi exatamente o que aconteceu na quinta-feira. Neymar foi questionado sobre como a qualidade difere entre a Ligue 1 e a Liga Profissional Saudita durante uma coletiva de imprensa enquanto estava com a seleção brasileira. Sua resposta:

Garanto que o futebol é o mesmo. A bola é redonda, há gols. E com todos os nomes da Liga Saudita hoje, pode ser melhor que a Liga Francesa.

É preciso dizer que Neymar não gostou exatamente da passagem pela França como um todo. Ele passou seis temporadas no PSG, mas lutou contra lesões na maioria dessas temporadas. Ele encontrou sucesso, mas não o suficiente para o Ultras obstinados do PSG.

Neymar se juntou ao Al Hilal vindo do PSG durante o verão.

Neymar disse recentemente que “viveu no inferno“durante sua estada na França, especialmente nos últimos dois anos com seu amigo Lionel Messi. Messi também mencionou que ele e sua família não ficaram felizes durante a estada em Paris.

Uma nova era na Arábia Saudita

Embora os comentários de Neymar possam ser um pouco tendenciosos, é difícil desacreditar a quantidade de talentos de alto nível que fugiram para a Saudi Pro League nas últimas janelas de transferência.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kante – O melhor de N’Golo Kante, Neymar e outras estrelas globais deram o salto. Não seria surpreendente se o nível geral de jogo da liga rivalizasse com a Ligue 1, mas pode levar algum tempo para chegar lá.