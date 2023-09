Neymar perde mais um Pênalti. Em 2023 TODOS pênaltis foram perdidos pelo craque. Veja Detalhes

Neymar, o astro brasileiro do futebol, tem enfrentado uma maré de azar em 2023. Conhecido por sua habilidade única e sua frieza em frente ao gol, Neymar tem falhado continuamente nas cobranças de pênaltis neste ano. Vamos mergulhar mais fundo nessa situação e analisar o que está acontecendo.

A Jornada de Neymar ao longo dos Anos

Ao longo de sua carreira, Neymar tem mostrado sua habilidade e precisão em cobranças de pênaltis. Desde seus primeiros dias no Santos FC, passando pelo Barcelona, Paris Saint-Germain e agora no Al-Hilal da Arábia Saudita, Neymar provou ser um dos melhores batedores de pênaltis do mundo.

No entanto, em 2023, a realidade tem sido diferente. Neymar não conseguiu converter nenhuma das cobranças de pênaltis que tentou neste ano. Este é um fato surpreendente, considerando sua eficácia anterior.

Mais um Pênalti perdido Hoje

Atacante desperdiçou mais um pênalti nesta sexta-feira (29), na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Shabab. Apesar do erro, sua equipe conseguiu vencer a partida. No entanto, este foi apenas o início de uma série de falhas.

As Cobranças de Pênaltis Perdidas

Desde então, Neymar perdeu todas as cobranças de pênaltis que tentou. Ele perdeu um pênalti na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, um jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, ele também falhou em uma cobrança durante um amistoso contra as estrelas da Liga Saudita.



A Última Marca Negativa

A última vez que Neymar desperdiçou três cobranças de pênaltis consecutivas foi na temporada 2015/2016. Naquela época, ele estava jogando pelo Barcelona e errou os pênaltis contra a Roma, o Real Betis e o Valencia.

Os Números de Neymar nos Pênaltis

Ao longo de sua carreira, Neymar converteu um total de 73 pênaltis. Ele marcou 11 pelo Santos, 12 pelo Barcelona, 28 pelo Paris Saint-Germain e 22 pela Seleção Brasileira. Em contraste, ele perdeu um total de 17 pênaltis.

A Repercussão nas Redes Sociais

A situação de Neymar tem gerado muitos comentários nas redes sociais. Alguns fãs expressaram seu apoio ao jogador, enquanto outros criticaram sua performance.

A Opinião dos Especialistas

Especialistas em futebol têm opiniões diversas sobre a situação de Neymar. Alguns acreditam que é apenas uma fase ruim, enquanto outros questionam se é um sinal de declínio em sua habilidade.

A Esperança por Dias Melhores

Apesar de sua atual maré de azar, Neymar ainda é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem a habilidade e a experiência necessárias para superar este desafio. Portanto, há a esperança de que ele possa voltar a converter pênaltis em breve.

Esperamos que Neymar possa voltar a mostrar a frieza e a precisão que o tornaram um dos melhores batedores de pênaltis do mundo. Até lá, continuaremos acompanhando sua jornada e torcendo por sua recuperação.