NFL Week 1 Fantasy Rankings: Quais são as melhores escolhas para o fim de semana de início?

NAgora que os treinadores de fantasia passaram pelo drama que é o draft de suas ligas, é hora de começar a ver os resultados de horas de pesquisa gastas na construção do melhor time possível.

Existem inúmeras listas que projetam os melhores jogadores no ranking geral de fantasia antes do início da temporada regular da NFL, mas aqui condensamos todas as informações para que você possa decidir a melhor escalação para começar com base nos confrontos que ocorrerão na Semana 1. .

As 5 primeiras classificações antes da semana 1

Os jogadores que recebem mais falas sobre eles em todos os sites de futebol fantástico antes do início do temporada regular são:

1. Justin Jefferson (WR-Vikings)

2. Travis Kelce (TE-Chefes)

3. Ja’Marr Chase (WR- Bengals)

4. Tyreek Hill (WR- Golfinhos)

5.Christian McCaffrey (RB-49ers)

De acordo com o consenso, o running back dos 49ers é o jogador que a maioria dos dirigentes procurava incorporar ao seu time, caso estivesse disponível.

McCaffrey espera-se que iguale ou supere seu 2019 boa forma quando estava com os Panteras e terminou a temporada com 15 touchdowns, 1.387 jardas sobre 287 carregae outro impressionante 1.005 jardas através da 116 recepções resultando em 4 touchdowns.

Quem deve começar por posição na Semana 1

Aqui está a lista de jogadores que deverão ter hpartidas de alta pontuação no início do temporada regular com base nos adversários que enfrentam.

Quarterbacks:

1. Patrick Mahomes, chefes (vs. DET)

2. Lamar Jackson, Ravens (vs. HOU)

3. Jalen Hurts, Eagles (em NE)

4. Josh Allen, contas (em NYJ)

5. Justin Fields, ursos (vs. GB)

6. Justin Herbert, carregadores (vs. MIA)

7. Trevor Lawrence, Jaguares (no IND)

8. Joe Burrow, Bengals (na CLE)

9. Tua Tagovailoa, Golfinhos (na LAC)

10. Dak Prescott, Cowboys (em Nova York)

11. Kirk Cousins, Vikings (vs. TB)

12. Jared Goff, Leões (em KC)

13. Russell Wilson, Broncos (vs. LV)

14. Geno Smith, Seahawks (vs. LAR)

15. Jordan Love, Packers (na CHI)

16. Anthony Richardson, Colts (vs. JAX)

17. Derek Carr, Santos (vs. DEZ)

18. Sam Howell, Comandantes (vs. ARI)

Corredores:

1. Christian McCaffrey, 49ers (no PIT)

2. Bijan Robinson, Falcões (vs. CAR)

3. Nick Chubb, Browns (contra CIN)

4. Austin Ekeler, carregadores (vs. MIA)

5. Josh Jacobs, Raiders (em DEN)

6. Derrick Henry, Titãs (em NO)

7. Tony Pollard, Cowboys (em Nova York)

8. Saquon Barkley, Giants (vs. DAL)

9. Aaron Jones, Packers (na CHI)

10. Joe Mixon, Bengals (na CLE)

11. Rhamondre Stevenson, Patriotas (vs. PHI)

12. Travis Etienne Jr., Jaguares (no IND)

13. Jahmyr Gibbs, Leões (em KC)

14. JK Dobbins, Ravens (vs. HOU)

15. Najee Harris, Steelers (vs. SF)

16. Kenneth Walker, Seahawks (contra LAR)

17. Cam Akers, Rams (no SEA)

18. Miles Sanders, Panteras (na ATL)

19. James Conner, Cardeais (no WAS)

20. Rachaad White, Buccaneers (no MIN)

21. Isiah Pacheco, Chefes (vs. DET)

22. Dameon Pierce, texanos (na BAL)

23. David Montgomery, Leões (em KC)

24. James Cook, contas (em NYJ)

25. Alexander Mattison, Vikings (vs. TB)

Receptores amplos:

1. Justin Jefferson, Vikings (vs. TB)

2. Ja’Marr Chase, Bengals (no CLE)

3. Tyreek Hill, Golfinhos (na LAC)

4. Amon-Ra St. Brown, Leões (em KC)

5. AJ Brown, Águias (em NE)

6. CeeDee Lamb, Cowboys (em Nova York)

8. Stefon Diggs, Bills (em Nova York)

9. Garrett Wilson, Jatos (vs. BUF)

10. DeVonta Smith, Eagles (em NE)

11. Calvin Ridley, Jaguares (no IND)

12. Jaylen Waddle, Golfinhos (na LAC)

13. Chris Olave, Santos (vs. DEZ)

14. Davante Adams, Raiders (em DEN)

15. Amari Cooper, Browns (contra CIN)

16. DK Metcalf, Seahawks (vs. LAR)

17. Tee Higgins, Bengals (em CLE)

18. DJ Moore, Bears (vs. GB)

19. Keenan Allen, carregadores (vs. MIA)

20. Deebo Samuel, 49ers (no PIT)

21. Terry McLaurin, Comandantes (vs. ARI)

22. Tyler Lockett, Seahawks (vs. LAR)

Extremidades apertadas:

1. Travis Kelce, Chefes (vs. DET)

2. Mark Andrews, Ravens (vs. HOU)

3. TJ Hockenson, Vikings (vs. TB)

4. Darren Waller, Gigantes (vs. DAL)

5. Dallas Goedert, Eagles (em NE)

6. George Kittle, 49ers (no PIT)

7. Kyle Pitts, Falcões (vs. CAR)

8. David Njoku, Browns (vs. CIN)

9. Tyler Higbee, Rams (vs. SEA)

10. Juwan Johnson, Santos (vs. DEZ)

11. Dalton Kincaid, contas (em Nova York)

12. Sam LaPorta, Leões (em KC)

Defesas:

1. Corvos (vs. HOU)

2. Cowboys (em Nova York)

3. 49ers (no PIT)

4. Broncos (vs. LV)

5. Comandantes (vs. ARI)

6. Jatos (vs. BUF)

7. Contas (vs. NYJ)

8. Steelers (vs. SF)

9. Jaguares (no IND)

10. Santos (vs. DEZ)

11. Seahawks (contra LAR)

12. Chefes (vs. DET)

13. Bengals (no CLE)

14. Empacotadores (na CHI)

Boa sorte ao configurar seu Semana 1 alinhar!