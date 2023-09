NFLPA pede que Roger Goodell substitua a grama por grama natural em todos os estádios da NFL

EUEm muitos esportes diferentes que tendem a usar chuteiras na grama, houve uma nova era de gramados em que ligas como a NFL decidiram usar sem consultar o impacto em seus jogadores. Na última segunda-feira, Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles no final da temporada que abriu o debate mais uma vez. O Associação Nacional de Jogadores da Liga de Futebol Americano (NFLPA) líder Lloyd Howell deixou claro que os donos dos times da liga precisam mudar todos os seus campos de grama para grama natural. Ele está convencido de que a mudança dos campos dos estádios para grama natural de alta qualidade pelos proprietários da liga é uma das decisões mais fáceis que podem tomar. Howell também afirma que a esmagadora maioria dos jogadores prefere a relva natural à artificial, mas existem alguns desafios a estas afirmações.

Roger Goodell não tem tanta certeza sobre substituir grama por grama

NFL interno Albert Breer recebi diretamente uma citação do comissário da NFL Roger Goodell sobre essa polêmica. Numa resposta que suscitou reacções contraditórias, o Comissário está convencido de que muitos jogadores preferem a relva artificial à relva natural. Foi o que ele disse no comunicado: “Você tem outros jogadores que gostam de jogar na grama, porque é mais rápido. Então você tem opiniões divergentes. O que queremos que continue é a ciência, queremos continuar com o que é o melhor do ponto de vista da lesão… É assim que tomamos decisões, não porque vejo uma lesão da qual não gosto. Em última análise, quero que nossos especialistas voltem e nos dêem isso.” A NFLPA também divulgou a seguinte declaração.

A questão aqui é que é mais provável que ocorram lesões durante os dias chuvosos e a maioria dos jogos acontece durante o inverno. Durante os dias de neve, a grama também fica extremamente escorregadia em comparação com a grama natural. Além disso, há o enorme aspecto empresarial deste debate porque existem actualmente 17 estádios de relva artificial dos 32 que existem actualmente na liga. As empresas que instalaram a grama em NFL os estádios sofrerão um grande impacto e o aspecto comercial será inevitavelmente afetado por uma decisão como esta. Mas no final das contas, o ativo mais importante nos negócios da NFL são os jogadores. Se o NFLPA concorda que a relva natural é preferível, o Comissário deveria pelo menos considerar esta opção.