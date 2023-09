Nic Kerdiles, ex-noivo de Savannah Chrisley, morre após acidente de motocicleta

A polícia de Nashville nos disse que o homem de 29 anos faleceu na manhã de sábado como resultado de ferimentos sofridos após um acidente por volta das 3h30 … quando dizem que Kerdiles passou por uma placa de pare em uma área residencial ao norte do centro de Nashville.

Policiais dizem que ele bateu no lado do motorista de um BMW com sua Indian Motorcycle. Fomos informados de que o outro motorista parou imediatamente – e que Kerdiles foi transportado para um hospital local… onde morreu mais tarde. A polícia nota… não havia sinais de comprometimento de nenhum dos motoristas.