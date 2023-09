Nick Bosa concorda com contrato histórico de US$ 170 milhões com o 49ers

EUé um ótimo dia para São Francisco 49ers torcedores, já que o drama em torno do jogador defensivo mais impactante de seu time parece finalmente ter chegado ao fim.

O 49ers na quarta-feira chegou a um acordo com star edge rusher Nick Bosa em um novo contrato, que põe fim à sua resistência – e faz dele o jogador de defesa mais bem pago em NFL história.

Bosa espera-se agora que esteja pronto para São FranciscoO confronto da semana 1 contra o Pittsburgh Steelers no domingo – e seu retorno restabelecerá firmemente São Francisco como Super Bowl concorrentes em 2023.

Bosa supera Aaron Donald

Rumores sugeriam que Bosa buscava um contrato recorde, com valor total superior ao contrato reestruturado que Rams de Los Angeles ataque defensivo Arão Donald acordado no ano passado. Donald ganha mais de US$ 31 milhões por ano sob os termos de seu contrato; Bosa superou esse valor, concordando com um contrato com um salário médio anual de US$ 34 milhões.

Além disso, os US$ 122,5 milhões em dinheiro garantido que Bosa ganhará superam o recorde estabelecido por seu irmão Joeyque estabeleceu um novo limite ao receber US$ 102 milhões em garantias como parte de seu contrato com o Carregadores de Los Angeles.

usuarioEnquanto isso, redefiniu o mercado para jogadores defensivos depois de estrelar a temporada passada com um salário de pouco mais de US$ 5 milhões – e vencer Jogador Defensivo do Ano homenagens depois de gravar um NFL-alta 18,5 sacos.

Os 49ers pagam um preço alto, mas são recompensados ​​por seu otimismo

São Francisco treinador principal Kyle Shanahan e gerente geral John Lynch estavam publicamente confiantes de que Bosa prolongaria sua estadia em Estádio Levi’s passado na próxima temporada. A dupla recusou-se a aceitar pedidos de troca para o jogador de 25 anos, e o próprio Bosa nunca solicitou uma troca – embora tenha resistido 43 dias desde o início do campo de treinamento para garantir este novo contrato.

No entanto, o acordo está feito agora, e um imponente 49ers a defesa agora tem seu eixo de volta em jogo. São Francisco precisará de Bosa – bem como de estabilidade no centro – enquanto competem por um tão esperado Super Bowl campeonato nesta temporada. O Nove foram os últimos NFL campeões em 1994 e esperam que Bosa ajude a encher a competição no NFC em 2023…e por alguns anos depois disso.