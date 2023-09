Nick Cannon diz que o marido de Nicki Minaj é ruim para a marca, ela promete contar tudo para a rádio

Nick Canhão concordar com Charlamagne Tha Deus as recentes tomadas quentes sobre Nicki Minaj marido Kenneth Petty sendo ruim para os negócios… ou seja, seu negócio como artista.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Nick e seus companheiros do ‘Daily Cannon’ esvaziaram o clipe em sua transmissão recente … com um co-apresentador até declarando que Kenneth deveria ser oficialmente referido como “marido de Nicki Minaj” deste ponto em diante.

CTG recentemente marcou Petty com Desonras do “Burro do Dia” sobre seu ato na vida nas ruas, e Nick disse praticamente o mesmo … mesmo brincando, Petty deveria ter seus privilégios de televisão revogados enquanto ele cumpre sua prisão domiciliar.