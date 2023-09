Noche UFC: Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2 scorecards oficiais

Os scorecards ganharam destaque no Noche UFC quando a luta principal, Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2, terminou em empate dividido na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Um placar de 10-8 na quinta rodada levou ao empate, anulando a contagem de 48-47 para o campeão Grasso e a contagem de 48-47 para o ex-campeão Shevchenko.

Abaixo estão os resultados oficiais de Grasso x Shevchenko 2, com Mike Bell marcando a luta 47-47 contra 48-47 de Sal D’Amato para Shevchenko e 48-47 de Junichiro Kamijo para Grasso (cortesia do UFC).

Os jurados veteranos do MMA concordaram na pontuação da luta até o quinto round. Bell, D’Amato e Kamijo concederam a Shevchenko as rodadas 1, 3 e 4, enquanto concederam a Grasso as rodadas 2 e 5. No entanto, o 10-8 para Grasso no quinto levou ao empate 47-47, o que significa que Shevchenko teria vencido a luta se não fosse pela pontuação de margem ampla.

Os lutadores ficaram confusos no resultado oficial, mas todos se divertiram com o drama da revanche do peso mosca do UFC, que viu Shevchenko tentar se recuperar de uma derrota por finalização para Grasso no UFC 285.