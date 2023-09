Nonino disponibiliza EMPREGOS no interior de GRANDE ESTADO

A Nonino, empresa que conta com indústria e comércio de Implementos Agrícolas, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis no momento. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho expostos abaixo:

Analista de Engenharia – Bebedouro – SP – Efetivo;

Assistente de PCP – Bebedouro – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – Bebedouro – SP – Efetivo;

Banco de talentos – Bebedouro – SP – Banco de talentos;

Montador Soldador – Bebedouro – SP – Efetivo;

Operador (a) de Dobradeira e guilhotina – Bebedouro -SP – Efetivo;

Operador (a) de máquina de corte CNC – Bebedouro – SP – Efetivo;

Programador (a) de Máquina CNC – Bebedouro – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de PCP e Materiais – Bebedouro – SP – Efetivo: Coordenar o fluxo de informações entre as áreas de produção, suprimentos e vendas para garantir a disponibilidade adequada de materiais e recursos. Realizar análises de capacidade e alocação de recursos, identificando gargalos e propondo soluções para maximizar a eficiência da produção.

Supervisor (a) de Pós-Venda – Bebedouro – SP – Efetivo.

Mais sobre a Nonino

Sobre a Nonino, é importante frisar que a empresa sabe que o agronegócio é o motor da economia do nosso país, e tem orgulho em ser parte desse setor que cultiva, alimenta e transforma.

Desde 1985, atua na fabricação de implementos agrícolas, linhas de apoio, aplicadores de vinhaça e na manutenção e comercialização de peças para a agricultura. Atende as necessidades de cada produtor, aprimorando sua produtividade e levando qualidade, tradição e precisão para o campo.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que as vagas da Nonino já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

