Nota rara pode valer R$ 4 mil; Descubra qual e confira se você tem uma dessa

Muitas pessoas não sabem, mas existem algumas notas raras que podem valer muito mais do que seus valores originais, podendo chegar a milhares de reais. Isso ocorre devido à raridade de certos itens, que pode ocorrer de diferentes formas, como por fatores históricos, por edições especiais e até mesmo por alguns defeitos.

Além disso, existem os colecionadores de moedas e notas raras, os chamados numismatas. Essas pessoas podem pagar altos valores para conseguir obter aquele item específico que irá diferenciar sua coleção.

Confira a seguir alguns exemplos de notas raras, sendo que uma pode chegar a até R$ 4 mil.

Notas raras de R$ 1, R$5 e R$ 10

As notas comuns de R$ 1 já são raras pelo simples fato de que saíram de circulação em 2005. No entanto, alguns exemplares são ainda mais raros, atingindo um alto valor no mercado de colecionadores.

Sendo assim, uma nota rara de R$ 1 do ano de 1996, a qual contém as assinaturas de Pedro S. Malan e Gustavo J. L. Loloya, pode chegar a valer mais de R$ 200. Além das assinaturas, o exemplar deve conter um número de série variando de 001 a 0072, com as letras BA no registro de série.

Já algumas notas raras de R$ 5 e R$ 10 podem chegar a valores ainda mais altos no mercado de colecionadores. Estes exemplares específicos possuem um asterisco em frente ao número de série, o qual se encontra na parte debaixo das notas, sendo que apenas 400 mil unidades foram colocadas em circulação no ano de 1994.

Por este motivo, essas notas raras de R$ 5 e R$ 10 podem chegar a valer R$ 2 mil. Os asteriscos em questão eram utilizados pela Casa da Moeda para marcação de notas que substituíram outras que apresentavam defeitos.

Nota que pode chegar a R$ 4 mil

Existe no Brasil uma nota rara de R$ 50 muito conhecida entre os colecionadores, e que pode chegar a incríveis R$ 4 mil. Trata-se de uma cédula impressa no ano de 1994, a qual contém a assinatura do ex-ministro Rubens Ricupero. No entanto, a raridade deste item é definida por outro fator, tendo em vista que Ricupero ficou apenas cinco meses como ministro.

Sendo assim, esta nota rara de 50 reais pode chegar a R$ 4 mil por um defeito, pois não possui a frase “Deus seja louvado” escrita. Esse defeito foi rapidamente descoberto, encerrando a emissão dessas cédulas e fazendo com que poucas continuassem em circulação.

Além disso, existe outra nota rara de R$ 50 com um alto valor no mercado dos colecionadores. Esta nota possui a assinatura de Pérsio Árida, que foi presidente do Banco Central entre os meses de janeiro e junho de 1995, fazendo com que apenas 400 mil exemplares fossem emitidos.

Desta forma, a raridade da nota em questão faz com que ela possa chegar ao valor de R$ 3 mil. É importante destacar que existe um outro fator que entra em jogo para que essas notas atinjam o valor máximo, aumentando ainda mais sua raridade. Trata-se do estado de conservação, sendo que quanto mais conservada a nota rara, maior seu valor de mercado.