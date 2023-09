Notícia de ANTECIPAÇÃO do Bolsa Família no FERIADO

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que gerencia os programas sociais do Governo Federal, está se preparando para a próxima fase de pagamentos do inovador Bolsa Família. Os repasses ocorrerão ainda neste mês de setembro, e deve mais uma vez, beneficiar mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Por esse motivo, esses beneficiários já estão ansiosos para descobrir as datas de pagamento dessa nova rodada e se haverá alguma antecipação, que costuma ocorrer mensalmente. Além disso, muitos estão aguardando algum repasse do Bolsa Família para o próximo dia 07 de setembro, devido ao feriado.

Bolsa Família de setembro com antecipação no dia 07 de setembro?

É importante esclarecer que não ocorrerá antecipação de pagamentos do Bolsa Família no dia 07 de setembro. Isso se deve ao fato de que as antecipações mensais geralmente são de apenas dois dias ou um pouco mais, em alguns casos específicos. Contudo, normalmente, ocorrem na segunda metade do mês, que é quando os repasses do programa costumam ser efetuados.

Ademais, o calendário oficial com as datas de pagamento do novo programa de assistência financeira já foi divulgado. Assim, os beneficiários já podem verificar quando receberão seus benefícios deste mês.

De acordo com o calendário, os pagamentos começarão em 18 de setembro e continuarão até o dia 29, com base no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família. Confira:

Se o NIS termina em 1 – Depósito na conta em 18 de setembro (valores estarão disponíveis no sábado, dia 16/09);

Se o NIS termina em 2 – Depósito na conta em 19 de setembro;

Caso o NIS termine em 3 – Depósito na conta em 20 de setembro;

Caso o NIS termine em 4 – depósito na conta em 21 de setembro;

Se o NIS termina em 5 – depósito na conta em 22 de setembro;

Se o NIS termina em 6 – depósito na conta em 25 de setembro (valores estarão disponíveis no sábado, dia 23/09);

Caso o NIS termine em 7 – depósito na conta em 26 de setembro;

Caso o NIS termine em 8 – depósito na conta em 27 de setembro;

Se o NIS termina em 9 – depósito na conta em 28 de setembro;

Se o NIS termina em 0 – depósito na conta em 29 de setembro.

Antecipações planejadas para setembro



Apesar de não haver antecipação de pagamentos do Bolsa Família para o feriado de 07 de setembro, é importante ressaltar que outras pequenas antecipações são esperadas para esta nova rodada de repasses do programa social. A primeira delas é a que tradicionalmente ocorre nos fins de semana. É quando os pagamentos programados para as segundas-feiras são liberados nos sábados imediatamente anteriores à data oficial.

Portanto, espera-se que as famílias com NIS terminados em 1, que deveriam receber na segunda-feira, 18, possam, na verdade, movimentar os valores no sábado, 16 de setembro. O mesmo ocorrerá com as famílias com NIS terminados em 6, que têm pagamentos programados para a segunda-feira, 25, mas receberão no sábado, 23 de setembro.

Além disso, é importante lembrar que os beneficiários do novo Bolsa Família que residem em municípios afetados por chuvas intensas, ventos fortes ou outras situações graves, e que declararam oficialmente estado de emergência ou calamidade pública, devem receber mais cedo. Eles receberão no primeiro dia do calendário, ou seja, em 18 de setembro, independentemente do último dígito do NIS.

O Ministério planeja pagar, nesta nova rodada, pelo menos R$ 600 para famílias com quatro membros ou menos. Isso quer dizer, R$ 142 por pessoa da família para grupos com cinco membros ou mais. Além desses valores, também serão fornecidos alguns acréscimos: