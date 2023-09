Notícia sobre AÇÃO de prefeitura DEIXA beneficiários do Bolsa Família em estado de ALERTA

De acordo com as regras do novo Bolsa Família, a pesagem das crianças menores de seis anos de idade pertencentes às famílias atendidas é um procedimento obrigatório. Assim, a ação deve ser realizada pelo menos duas vezes ao ano, uma vez a cada semestre. O objetivo principal de tal medida é verificar se os pequenos estão nutridos e dentro do peso adequado para suas idades.

Atualmente, durante o segundo semestre de 2023, várias prefeituras em todo o país, estão conduzindo essas pesagens. Portanto, é altamente recomendável que as famílias que têm crianças com seis anos de idade ou menos em sua composição procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Dessa forma, será possível verificar se é necessário realizar a pesagem neste mês de setembro ou se o processo ainda estará aberto para não prejudicar o Bolsa Família.

Prefeitura de Juazeiro na Bahia está fazendo a pesagem para o Bolsa Família

Um exemplo de prefeitura que está fazendo a pesagem é a do município de Juazeiro, no estado da Bahia. O órgão anunciou em seu site que as pesagens começarão a partir do próximo dia 19 de setembro. Conforme explicado pela gerente de Assistência Nutricional da Secretaria de Saúde (Sesau) de Juazeiro, Beatriz Lopes, o Ministério determinou que as pesagens ocorram entre setembro e novembro deste ano.

São dois ciclos de pesagem obrigatórios, o primeiro de março a maio e o segundo de setembro a novembro. Portanto, é essencial que os beneficiários passem pela pesagem duas vezes por ano. A não realização desse procedimento pode levar ao bloqueio do benefício social. É fundamental também que os dados estejam atualizados, a vacinação esteja em dia, e as gestantes estejam fazendo o pré-natal regularmente.

Em resumo, todos os municípios do país devem conduzir as pesagens das crianças menores de seis anos atendidas pelo Bolsa Família ainda em setembro ou no máximo até novembro. É importante lembrar que, além das crianças, as mulheres de qualquer idade também precisam obrigatoriamente ser pesadas.

Ao procurar o posto de saúde, UBS ou o local designado pela prefeitura para as pesagens, é essencial apresentar os documentos necessários, como:

RG ou Certidão de Nascimento;

CPF;

Cartão SUS;

Número do NIS;

Comprovante de residência;

Carteira de vacinação;

Cartão da gestante, tanto para as crianças quanto para as mulheres da família.

A não realização da pesagem pode resultar em bloqueios ou cancelamentos do benefício.



É importante destacar as datas de pagamento do novo Bolsa Família para o mês de setembro. Os repasses serão realizados a partir da próxima segunda-feira, dia 18, e continuarão até o dia 29 do mesmo mês. O pagamento acontecerá de acordo com o número de Identificação Social (NIS) final. Aqui estão as datas por NIS:

Caso o beneficiário tiver o NIS com o final 1 – O depósito será feito no dia 18 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 16/09);

Caso o beneficiário tiver o NIS com o final 2 – O depósito será feito no dia 19 de setembro;

Se o beneficiário tiver o NIS com o final 3 – O depósito será feito no dia 20 de setembro;

Se o beneficiário tiver o NIS com o final 4 – O depósito será feito no dia 21 de setembro;

Caso o beneficiário tiver o NIS com o final 5 – O depósito será feito no dia 22 de setembro;

Caso o beneficiário tiver o NIS com o final 6 – O depósito será feito no dia 25 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 23/09);

Se o beneficiário tiver o NIS com o final 7 – O depósito será feito no dia 26 de setembro;

Se o beneficiário tiver o NIS com o final 8 – O depósito será feito no dia 27 de setembro;

Caso o beneficiário tiver o NIS com o final 9 – O depósito será feito no dia 28 de setembro;

Caso o beneficiário tiver o NIS com o final 0 – O depósito será feito no dia 29 de setembro.

Certifique-se de verificar a data correspondente ao seu NIS para garantir que você receba o pagamento do Programa Bolsa Família dentro do prazo estipulado.