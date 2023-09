Nova fase vai permitir renegociar dívidas de água, luz e do setor varejista

O Programa Desenrola Brasil está prestes a entrar em uma nova fase que permitirá a renegociação de dívidas de água, luz e com varejistas. Essa etapa é direcionada para a população de baixa renda, com ganhos de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil. A iniciativa visa ajudar essas pessoas a regularizarem suas finanças e terem acesso a melhores condições de vida.

Como Participar do Programa

Para participar do programa, é necessário se cadastrar na plataforma Gov.Br, que é responsável por gerenciar as negociações. Sem esse cadastro, não é possível acessar o sistema e renegociar as dívidas. Portanto, é importante estar atento a esse requisito e seguir os passos necessários para se habilitar.

Quem Pode Participar?

A nova fase do Desenrola Brasil é voltada para pessoas com renda de até dois salários mínimos e que estejam inscritas no CadÚnico, o cadastro único do Desenrola Brasil. Além disso, é necessário ter dívidas negativadas de até R$ 5 mil. Esses critérios foram estabelecidos para alcançar aqueles que mais precisam de auxílio financeiro para regularizar suas dívidas.

Quais Dívidas Podem Ser Renegociadas?

Nessa nova fase do programa, será possível renegociar dívidas bancárias, dívidas com varejistas e também com as companhias de abastecimento de água e energia elétrica. Essa abrangência é importante para permitir que as pessoas tenham a oportunidade de quitar suas dívidas em diferentes setores e recuperar sua saúde financeira de forma mais abrangente.

Prazo para Renegociação

As renegociações no âmbito do Desenrola Brasil estarão abertas até o dia 31 de dezembro. Portanto, é importante ficar atento ao prazo e não deixar passar a oportunidade de regularizar suas dívidas. A data limite foi estabelecida para garantir que todos os participantes tenham tempo suficiente para negociar suas pendências e buscar melhores condições de pagamento.



Adesão das Empresas Credoras

Antes do início dessa nova fase do programa, as empresas que possuem dívidas a receber tiveram a oportunidade de aderir de forma voluntária ao Desenrola Brasil. Esse processo de adesão foi concluído com a inscrição de 924 credores, o que representa 86% das dívidas de até R$ 5 mil reais negativadas pelos brasileiros.

Essa adesão é fundamental para que o programa possa oferecer opções de renegociação para um número maior de pessoas.

Funcionamento do Programa

Toda a negociação da faixa de renda de até dois salários mínimos será feita exclusivamente pelo site Gov.Br. Portanto, é necessário ter acesso ao site utilizando os certificados Prata ou Ouro. Essa medida visa garantir a segurança das transações e a proteção dos dados dos participantes do programa.

Fases Anteriores do Desenrola Brasil

Antes dessa nova etapa voltada para a renegociação de dívidas de água, luz e varejistas, o Programa Desenrola Brasil já contemplou outras categorias. Inicialmente, foram atendidas pessoas físicas que possuíam dívidas bancárias de até R$ 100,00, que foram desnegativadas pelos bancos.

Além disso, também houve uma fase para pessoas físicas com renda de até R$ 20.000,00 e dívidas em bancos, sem limite de valor. Esses segmentos tiveram a oportunidade de renegociar suas dívidas dentro do programa.

Benefícios do Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil representa uma oportunidade para as pessoas de baixa renda regularizarem suas dívidas e terem acesso a melhores condições de vida. A renegociação possibilita o pagamento de dívidas de forma mais acessível, com prazos e juros reduzidos.

Além disso, a participação no programa pode contribuir para a melhoria do score de crédito e a retomada de uma situação financeira mais estável.

Ademais, a nova fase do Programa Desenrola Brasil tem como objetivo permitir a renegociação de dívidas de água, luz e varejistas para a população de baixa renda. A iniciativa visa ajudar as pessoas a regularizarem suas finanças e terem acesso a melhores condições de vida.

Para participar do programa, é necessário se cadastrar na plataforma Gov.Br e seguir os requisitos estabelecidos. A renegociação estará aberta até o dia 31 de dezembro, e a participação no programa pode trazer benefícios significativos para a vida financeira dos participantes.