A nova Lei de trânsito que entrou em vigor recentemente trouxe alterações importantes que afetam diretamente a conduta dos motoristas em todo o país. Trata-se da Lei 14.562/23 que obteve aprovação em abril deste ano e determina regras sobre o uso correto das placas de identificação dos veículos.

Assim sendo, é imprescindível que todos os motoristas e proprietários de veículos estejam a par dessa nova legislação a fim de evitar punições, que, segundo a nova lei, são severas. E, para isso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Nova Lei de trânsito obriga motoristas a fazer mudança, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, a nova Lei de trânsito traz mudanças significativas para os motoristas, que devem estar atentos a fim de evitar as autuações.

Dessa maneira, uma das mudanças que mais se destacam pela legislação recém aprovada é a obrigatoriedade da placa dianteira em todos os veículos.

Segundo a Lei 14.562 de 2023, carros esportivos que circularem sem a placa dianteira enfrentarão uma infração gravíssima. Desse modo, segundo o CTB, essa infração resultará em uma multa de quase R$ 300, com mais 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, o proprietário do veículo ainda terá que lidar com as consequências negativas que a remoção do veículo para o pátio pode trazer, visto que essa punição também é aplicável, dependendo do caso.

Veja qual é a punição para adulteração de placas e numeração de chassi

Ademais, outra mudança relevante na nova Lei de trânsito envolve a exigência da proteção para a adulteração da numeração de chassis ou das placas de veículos não motorizados, como reboques e semirreboques.

Antes, o Código Penal não previa deliberações específicas para essa prática. No entanto, a partir de agora, a lei deixa claro que os infratores serão responsabilizados e enfrentarão punições severas.

Qual é o objetivo da nova legislação?

Bem como todos já devem saber, todas as regras previstas no CTB permitem garantir mais segurança e fluidez no trânsito.

Assim sendo, um dos objetivos fundamentais da nova Lei de trânsito é combater o roubo de carga. Isso porque, o crime de roubo de carga não se limita mais apenas ao veículo automotor, mas se estende aos respectivos reboques e implementos, que também são alvo de clonagem e outras fraudes após o roubo.

Dessa forma, essa ampliação do alcance do crime visa a coibir práticas ilícitas que prejudicam a segurança nas estradas e a economia do país.

Nova Lei de trânsito prevê uma pena prévia para alguns casos específicos, confira

Assim como já dito, a nova legislação de trânsito estabelece uma pena específica para aqueles que cometem adulteração de placas e numeração de chassis. Dessa maneira, além da multa e dos pontos na CNH, os condenados por essa conduta podem enfrentar a reclusão de 3 a 6 anos.

Ademais, vale destacar que a nova Lei não permite a concessão de fiança pelo delegado de polícia em casos que se relacionam a essa infração.

Tudo isso está conforme o artigo 322 do Código de Processo Penal, que limita a concessão de fiança a infrações com pena máxima de até 4 anos de prisão.

Veja um resumo do que a nova legislação diz sobre o uso das placas de identificação

Para uma compreensão mais clara da Nova Lei de Trânsito, é essencial resumir as principais determinações da legislação. Assim, a nova Lei n. 14.562/23 altera o artigo 311 do Código Penal, criminalizando a conduta de adulterar o sinal identificador de veículos.

Portanto, com essa alteração, as punições e a abrangência das ações legais se tornam mais claras e objetivas, além é claro, de mais severas para garantir a redução dos crimes de roubo e extravio de cargas no Brasil.

Como se preparar para as mudanças?

Por fim, diante da nova Lei de trânsito aprovada em abril deste ano, os motoristas precisam se preparar para cumprir as novas regras.

Sendo assim, a primeira medida é garantir que os veículos estejam com a placa instalada corretamente, para evitar assim multas e prejuízos. Além disso, é fundamental respeitar todas as normas de segurança e evitar atividades ilegais que tenham relação à adulteração de placas e numeração de chassis.

Agora que você já sabe tudo sobre a nova Lei de trânsito