NOVA oportunidade de negociar débitos e LIMPAR O NOME é LIBERADA pelo governo

O Desenrola Brasil é uma iniciativa do Governo Federal com o objetivo de facilitar a renegociação de dívidas para os brasileiros endividados. Ele está programado para entrar em uma nova fase ainda este mês, setembro, a fim de limpar o nome de vários cidadãos.

Nessa próxima etapa, novos beneficiários serão incluídos. Assim, eles devem ter a oportunidade de liquidar dívidas de valores mais elevados em comparação com a fase anterior. Dessa forma, limpar o nome ficará mais fácil.

Desenrola Brasil inicia nova fase em setembro

O programa foi lançado pelo governo em julho e tem se mostrado um sucesso na nova administração. Desde então, milhares de brasileiros conseguiram renegociar suas dívidas pendentes.

Agora, na segunda fase do Desenrola, o foco será nas pessoas que possuem dívidas de até R$ 5 mil. Assim como na primeira fase, o Ministério da Fazenda está trabalhando para oferecer descontos significativos aos participantes.

Nesta nova fase, aproximadamente 924 empresas já aderiram ao programa para ajudar na renegociação dos clientes. Esta fase é particularmente relevante, pois se concentrará em dívidas cotidianas, como aquelas relacionadas a cartões de crédito e contas de luz.

O público-alvo do programa inclui pessoas com uma renda igual ou inferior a dois salários mínimos e aquelas que estão inscritas no Cadastro Único. É importante manter os dados atualizados no registro. Os pagamentos podem ser parcelados em até 60 vezes, ou seja, ao longo de cinco anos, e todos os tipos de dívidas serão aceitos.

Como participar da ação e limpar o nome?

Se você deseja participar desta ação, fique atento à abertura de uma nova plataforma destinada às renegociações, que deve ser lançada na próxima semana. Além dos descontos oferecidos sobre os valores devidos, os clientes terão a opção de escolher entre parcelar ou pagar à vista.



Você também pode gostar:

Não é necessário fazer um pagamento inicial, e os juros do financiamento serão de 1,99% ao mês. O parcelamento das dívidas pode ser feito por débito em conta, boleto bancário ou PIX.

Na primeira fase do programa, foram renegociadas dívidas com instituições bancárias. Assim, naquela época, pessoas com o nome negativado devido a dívidas de até R$ 100 receberam perdão por parte das instituições participantes.

Esta é outra alternativa que o Governo Federal encontrou para reduzir a inadimplência da população. Com isso, possibilitou que as pessoas recuperem seu poder de compra, promovendo a liberdade financeira e estimulando a economia.

Dívidas do varejo

Após a divulgação das primeiras etapas do Desenrola Brasil e sua previsível aceitação, agora as contas do varejo também podem ser reestruturadas e pagas. Com isso, há o marco de mais um estágio da medida governamental.

Levando isso em consideração, aqueles que efetuarem seu registro na plataforma do Gov.br podem participar. Essa plataforma é responsável pelo gerenciamento das renegociações. Sem a realização do registro, não há maneira de acessar o sistema e efetuar o entendimento mútuo.

Portanto, a nova etapa do Desenrola é destinada a indivíduos com renda inferior a 2 salários mínimos nacionais, registrados no Cadastro Único e com dívidas limitadas a 5 mil reais. É viável renegociar débitos bancários, com revendedores e também relacionados a serviços de água e eletricidade com as empresas responsáveis.

Não deixe escapar esta chance, pois as negociações permanecerão disponíveis até 31 de dezembro. Portanto, é crucial estar atento ao prazo. Conquanto, a data foi fixada de modo que todos os participantes tenham tempo suficiente para resolver questões pendentes, procurando as condições de pagamento mais vantajosas.

Por último, antes da fase mais recente, empresas com valores a receber aderiram de forma voluntária ao programa. 924 credores se inscreveram, representando 86% dos débitos pendentes de até 5 mil reais por parte dos cidadãos brasileiros.