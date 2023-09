Nova seleção anuncia 329 vagas com salários surpreendentes

Mais um concurso Bombeiros foi anunciado. Ao todo serão 329 vagas com ótimos salários aos aprovados. As oportunidades são para soldado e oficial,

Vale lembrar que as chances são para MG- Minas Gerais. O anúncio aconteceu na última terça-feira, 26 de setembro, pelo comandante-geral da corporação, coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, no 8º Encontro Nacional de Bombeiras do Brasil. (ENBOM).

Sobre o concurso Bombeiros

Serão 329 vagas divididas do seguinte modo:

soldado combatente – 303 vagas

oficial – 21 vagas

oficial na área de saúde – 5 vagas

O comandante anunciou que, pela primeira vez, a seleção para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais será realizada de forma ampla, sem a distribuição prévia de vagas por gênero.

Para concorrer a todos os cargos disponíveis, é necessário ter concluído o ensino médio, ter idade entre 18 e 30 anos, medir no mínimo 1,60m de altura e possuir carteira de habilitação a partir da categoria “B”.

Os candidatos a soldados podem contar com uma remuneração inicial de R$ 4.360,83, enquanto os oficiais terão um salário inicial de R$ 7.175,30.

Este novo formato de seleção representa um marco importante na busca por igualdade de oportunidades no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.



Quando foi o último concurso Bombeiros

No último concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que ocorreu em 2022, foram disponibilizadas um total de 328 vagas, distribuídas da seguinte forma: 324 vagas para soldados, 21 para oficiais e 40 para soldados especialistas. O processo seletivo foi organizado pela banca IBGP.

O concurso envolveu diversas etapas de avaliação, que incluíram:

Prova objetiva e dissertativa.

Prova prática (para os candidatos da área de música).

Comprovação de experiência e formação profissional (aplicável aos concorrentes a soldados especialistas, com exceção da área de música).

Teste físico.

Exames admissionais.

As provas objetivas de soldado do concurso Bombeiros contaram com estas disciplinas:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Matemática – 10 questões;

Geografia – 5 questões;

História – 5 questões;

Direitos Humanos – 5 questões;

Química – 5 questões;

Biologia – 5 questões;

Física – 5 questões.

Já para oficial, as disciplinas do concurso Bombeiros foram:

Língua Portuguesa – 5 questões;

Matemática – 5 questões;

Física – 5 questões;

Química – 5 questões;

Geografia – 5 questões;

Biologia- 5 questões;

Inglês – 5 questões;

Direitos Humanos – 5 questões;

História- 5 questões;

Literatura Brasileira- 5 questões.

O concurso ainda contou com prova dissertativa.

Função do soldado do Corpo de Bombeiros

Um soldado do Corpo de Bombeiros desempenha uma série de funções essenciais para a proteção e o atendimento de emergências relacionadas a incêndios, resgates, acidentes e desastres naturais. Suas responsabilidades podem variar dependendo da situação, mas incluem geralmente:

Combate a Incêndios: Soldados bombeiros são treinados para combater incêndios em edifícios, veículos, florestas e outras áreas. Eles usam equipamentos especializados, como mangueiras, extintores e veículos de combate a incêndios, para controlar e extinguir as chamas.

Resgates: Eles realizam operações de resgate em acidentes de trânsito, quedas, afogamentos, soterramentos e outras situações de risco para salvar vidas. Isso pode envolver o uso de ferramentas de resgate, técnicas de salvamento em altura e mergulho, entre outras habilidades.

Atendimento Pré-Hospitalar: Os soldados bombeiros são treinados em técnicas de primeiros socorros e atendimento a vítimas de acidentes e enfermidades. Eles prestam assistência médica básica, como RCP (ressuscitação cardiopulmonar), imobilização de fraturas e controle de hemorragias até a chegada de equipes médicas.

Entre outras atribuições.

O que faz um oficial bombeiro

Um oficial do Corpo de Bombeiros desempenha um papel de liderança e supervisão dentro da organização, além de ser responsável por tomar decisões estratégicas e gerenciar equipes de bombeiros.

As funções de um oficial de bombeiros podem variar dependendo de seu nível hierárquico e do tamanho da unidade ou corpo de bombeiros em que atuam, mas geralmente incluem o seguinte:

Liderança e Gestão: Oficiais bombeiros lideram e supervisionam equipes de bombeiros, garantindo que as operações ocorram de forma eficiente e segura. Eles também são responsáveis por planejar estratégias de combate a incêndios e operações de resgate.

Tomada de Decisões: Em situações de emergência, os oficiais tomam decisões críticas para garantir a segurança das equipes e das vítimas. Eles avaliam o cenário, determinam a melhor abordagem e coordenam as ações das equipes no local.

Treinamento e Desenvolvimento: Oficiais de bombeiros são responsáveis por treinar e desenvolver a equipe. Eles garantem que os membros estejam atualizados com as técnicas mais recentes de combate a incêndios, resgate e atendimento médico de emergência.

Administração: Os oficiais podem desempenhar funções administrativas, como gerenciamento de recursos, elaboração de relatórios, orçamento e planejamento estratégico para suas unidades ou postos de bombeiros.

E muito mais.