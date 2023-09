Nova York pressiona pela final da Copa do Mundo de 2026: somos o centro do esporte e do entretenimento

Nova Iorque prefeito Eric Adams está confiante de que sua cidade sediará o próximo Copa do Mundo final em 2026.

Graças à sua capacidade de sediar os maiores eventos do mundo, à sua estrutura hoteleira e de comunicação e à garantia de que o Estádio Met Life (em Nova Jersey, a oito quilômetros da metrópole) não terá um único assento vazio em todos os jogos, Adams acredita que a cidade é a escolha certa.

“Posso garantir, e podemos deixar por escrito, que todos os assentos estarão ocupados para os jogos da Copa do Mundo”, disse Adams em entrevista à EFE.

Sua confiança vem depois de semanas de rumores de que o local da final poderia ser o AT&T Stadium em Dallas ou o SoFi Stadium em Los Angeles, ambos estádios abaixo da capacidade de 82.500 lugares do Met Life de Nova Jersey.

“Somos o centro não só do desporto, mas também do entretenimento”, explica o autarca. “Realizamos os melhores eventos e fazemos isso bem. Temos uma grande capacidade hoteleira, inédita, a melhor rede de transporte com metrô e com sistema de ônibus.

“Este é o lugar perfeito para a Copa do Mundoe não só para alguns jogos, mas também para a final.”

Para um país acostumado a receber todos os anos o Super Bowl, o espetáculo esportivo mais assistido do ano, a Copa do Mundo é um desafio mais longo. É um torneio que dura um mês e gera mais viagens e público incomparável.

Na última Copa do Mundo no Catar, os estádios atraíram mais de 3,4 milhões de torcedores no total nos estádios, 1,85 milhão na fan fest em Doha e a média de público foi de 53 mil pessoas por partida. Esses números serão facilmente superados no Estados Unidos, México e Canadáonde os estádios são maiores que os do Catar.

Isto cria um problema adicional, o da segurança, no qual Nova Iorque e Nova Jersey já estão a trabalhar.

“Nossas forças de segurança estão treinadas e serão capazes de fornecer a segurança necessária, desde um potencial ataque terrorista até garantir que os participantes e pessoas que não têm nada a ver com a Copa do Mundo estejam seguros. Um exemplo são os recentes shows de Beyoncé e Taylor Swift em grandes estádios e como o público foi controlado”, explicou Adams.

Com os locais já escolhidos, mas sem atribuição de jogos ainda dada pelo FIFANova York/Nova Jersey está confiante, nas palavras do governador, em receber “oito ou nove jogos”, considerando que será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

“Não é que pensemos que seremos capazes de vender todos os bilhetes para a final, mas sim que venderemos todos os bilhetes para todos os jogos que nos forem dados”, disse Adams.

Antes da Copa do Mundo, os Estados Unidos serão os anfitriões do próximo ano Copa América. Embora os locais ainda não tenham sido escolhidos, Adams esclareceu que é uma oportunidade “perfeita” para se preparar para a Copa do Mundo e confirmou que se candidatou ao Met Life.