Novak Djokovic conquista o US Open e homenageia Kobe Bryant com camiseta “Mamba Forever”

Novak Djokovic emergiu de uma final emocionante e exaustiva do Aberto dos Estados Unidos com o 24º título de Grand Slam na noite de domingo, usando toda a sua energia e alguma astúcia de saque e voleio para superar Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 (5) , 6-3 em uma partida mais disputada do que o placar direto indicava.

Djokovic, sérvio de 36 anos, conquistou um título importante de simples na frente de Serena Williams para se tornar a primeira jogadora a vencer 24 na era Open, que começou em 1968. Margaret Court também arrecadou um total de 24, mas 13 delas vieram antes de os profissionais serem admitidos nos eventos Slam.

A comovente homenagem de Djokovic à falecida lenda da NBA, Kobe Bryant

Djokovic vestiu uma camisa com “24” e “Mamba Forever” escritos como uma homenagem ao falecido astro da NBA Kobe Bryant, que usava esse número de camisa. E ainda por cima uma jaqueta branca com o mesmo número significativo estampado no peito.

Houve momentos, especialmente no segundo set de 1 hora e 44 minutos, em que houve tanto uma questão de tenacidade quanto de talento, em que Djokovic parecia estar vacilando. Depois de alguns dos pontos mais cansativos – e foram muitos – ele se inclinava com as mãos nos joelhos ou usava a raquete como apoio ou fazia uma pausa para esticar as pernas.

Este triunfo contra Medvedev, o adversário que o derrotou na final de 2021 em Flushing Meadows para impedir uma candidatura ao primeiro Grand Slam masculino do ano civil em mais de meio século, fez de Djokovic o campeão masculino mais velho no Aberto dos Estados Unidos no Era aberta.

“Em primeiro lugar, Novak, quero perguntar: o que você ainda está fazendo aqui?” Medvedev brincou durante a entrega do troféu.

Djokovic não pôde competir no Aberto dos Estados Unidos de 2022 devido ao status da vacina

Djokovic quarto campeonato em Nova York, onde não pôde competir há um ano por não estar vacinado contra COVID-19, acompanha os 10 troféus do Aberto da Austrália, sete de Wimbledon e três do Aberto da França, ampliando sua liderança na lista do Slam masculino. Rafael Nadal, afastado dos gramados desde janeiro devido a um problema no quadril que exigiu cirurgia, é o próximo com 22; Roger Federer, que anunciou sua aposentadoria há um ano, terminou com 20.

Quando tudo acabou, Medvedev deu um tapinha no peito de Djokovic enquanto eles conversavam na rede. Djokovic jogou fora a raquete, levantou os braços e se ajoelhou na quadra, com a cabeça baixa. E então a celebração começou. Primeiro ele encontrou sua filha para um abraço. Seu filho e sua esposa vieram em seguida, junto com sua equipe.

A mensagem contundente de Tom Brady para Djokovic após sua vitória na semifinal do Aberto dos Estados Unidos: ‘Continue arrasando’

O único ponto baixo de Djokovic na temporada, perdendo para o Alcaraz

Melhor do que nunca, Djokovic fez 27-1 nos eventos de maior prestígio do esporte nesta temporada: o único defeito foi a derrota para Carlos Alcaraz na final de Wimbledon, em julho. Djokovic subirá para o primeiro lugar no ranking na segunda-feira, ultrapassando Alcaraz, que era o atual campeão em Flushing Meadows, mas foi eliminado pelo terceiro colocado, Medvedev.

Na largada no domingo, com a cobertura retrátil do Estádio Arthur Ashe fechada por causa da previsão de chuva, Djokovic estava o mais confortável possível. Nenhum sinal da ocasião pesando sobre ele, nenhum vestígio da tensão que ele reconheceu ter surgido brevemente no final de sua semifinal contra o americano Ben Shelton.

Seu movimento exemplar, bom como sempre, cada golpe exatamente assim, Djokovic se revelou o que tem de melhor. Ele conquistou 12 dos primeiros 16 pontos – três por meio de ases perfeitamente posicionados e com ritmo, e quatro por trocas que duraram 10 tacadas ou mais – rumo a lideranças de 3-0 e 4-1.

Medvedev, por outro lado, parecia tenso, nervoso, os movimentos circulares de sua raquete branca quebrando repetidamente, seja em um trio de faltas duplas no set inicial ou durante os pontos mais longos, exceto em um back-and- de 37 arremessos. adiante, que terminou quando Djokovic piscou, tropeçando ao acertar um backhand.

Além disso, porém, Djokovic era tão confiável quanto um metrônomo, antecipando quase tudo que vinha em sua direção e correndo de um lado para outro para recuperar e responder, como é seu costume.