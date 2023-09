Novak Djokovic volta depois de perder os 2 primeiros sets para vencer Laslo Djere no Aberto dos Estados Unidos

Etodo mundo já deveria saber que nunca pode contar Novak Djokovic. Não importa quão grande seja o déficit que ele enfrente. Não importa o quão mal ele esteja jogando.

E então fazia sentido que Djokovic conseguisse se recuperar de uma desvantagem de dois sets para vencer Laslo Djere 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 na terceira rodada do Aberto dos EUAevitando o que teria sido sua primeira saída desde 2006.

“A mensagem é enviada para o resto do campo, obviamente, de que ainda sou capaz de jogar cinco sets, no meio da noite. Vir de dois sets a menos sempre envia uma mensagem forte para futuros adversários”, disse Djokovic, que a seguir enfrenta Borna Gojo, um croata de 25 anos que faz sua estreia no Aberto dos Estados Unidos.

“Mas, para ser sincero, não quero estar nesta posição”, disse Djokovic. “Prefiro uma vitória em dois sets. Espero poder voltar a esse caminho na próxima partida.”

Este começou sob as luzes em Estádio Arthur Ashe na sexta-feira à noite e só terminou mais de 3 horas e meia depois, concluindo logo após 1h30

Foi a oitava vitória de Djokovic na carreira, depois de perder os dois primeiros sets da partida. Ele também melhorou para 38-11 em cinco sets.

Assim que assumiu o controle, ele segurou firme e nunca deixou Djere se recuperar. No cadinho do quinto set, Djokovic foi o mais tranquilo possível, somando 12 dos 14 pontos iniciais para não deixar dúvidas de como seria.

Ele ganhou três de seus 23 títulos de Grand Slam, recorde masculino, em Flushing Meadows e foi vice-campeão meia dúzia de vezes, inclusive em 2021. O sérvio de 36 anos não competiu no Aberto dos Estados Unidos no ano passado porque ele não poderia viajar para os Estados Unidos como estrangeiro não vacinado contra COVID-19; essa regra foi suspensa em maio deste ano.

Djokovic está em segundo lugar em Nova York, atrás de Carlos Alcaraz, e quase todo mundo esperava que os dois se encontrassem pelo campeonato em 10 de setembro. velho que também é da Sérvia e foi classificado em 32º.

“Acredite em mim”, disse Djokovic, “foi desesperador até a última tacada.”

Esta teria sido de longe a maior vitória da carreira de Djere: ele estava tentando chegar à quarta rodada de um torneio de Grand Slam pela primeira vez e chegou na sexta-feira com um recorde de 0-6 em majors contra adversários classificados no Top 10.

Talvez o fator de intimidação que favorece Djokovic na maioria dos confrontos simplesmente não existisse. Eles se conhecem há anos, praticando juntos, passando um tempo como companheiros de equipe na Copa Davis e competindo em turnês como duplas.

Quando terminou, eles se encontraram na rede para um abraço, e Djokovic aplaudiu enquanto Djere saía da quadra.

“Foi muito difícil para mim encontrar uma solução”, disse Djokovic

Com a temperatura caindo em torno de 18 graus Celsius (65 graus Fahrenheit), Djere saiu forte. Ele estava superando Djokovic nas trocas de base mais longas.

“Tudo estava em sua zona de ataque”, disse Djokovic. “Foi muito difícil para mim encontrar uma solução.”

Nos dois primeiros sets, Djere conquistou 28 dos 44 pontos que duraram cinco ou mais tacadas. O jogo de pés de Djokovic parecia um pouco estranho. Seu controle de bola também. Ele levantava os braços depois de alguns erros ou fazia caretas depois de outros.

Quando Djokovic empurrou sem entusiasmo um forehand longo para encerrar o segundo set, a partida tinha 1 hora e 33 minutos e tudo estava indo do jeito de Djere.

Como costuma fazer quando está atrás, Djokovic foi ao vestiário entre os sets para trocar de roupa.

E como sempre faz, Djokovic se tornou um jogador diferente.

“Eu fiz uma pequena conversa estimulante no espelho. Eu meio que ri de mim mesmo, porque estava tão… agitado”, disse Djokovic. “Eu me forcei a… levantar o ânimo.”

Ele finalmente quebrou pela primeira vez na noite para liderar por 2 a 0 no terceiro set, ganhando um ponto de 27 tacadas quando Djere capitulou com um forehand na rede.

Djokovic bateu os braços e acenou com as mãos para pedir à multidão que o saudasse. Esse set terminaria em um piscar de olhos.

“Assim que consegui a folga no terceiro, pensei: ‘OK. Tenho uma chance. Tenho uma chance. É melhor ir atrás dela'”, disse ele.

Djokovic quebrou para começar o quarto, usando suas habilidades defensivas de marca registrada para prolongar um ponto até conseguir um forehand vencedor quando Djere perdeu o equilíbrio.

Djokovic virou-se para seu treinador, Goran Ivanisevic, e o resto de sua comitiva nas arquibancadas, gritando e dando dois socos no ar.

Mais tarde naquele set, Djokovic avançou tanto para a direita para ampliar um ponto que passou longe do beco de duplas, e Djere – provavelmente surpreso ao ver a bola cabeceando de volta para ele – errou um forehand.

Isso fazia parte de um padrão que se repetiria ao longo do trecho. Mensagem enviada.