No cenário global de comércio, a agilidade e eficiência dos processos de importação desempenham um papel fundamental. Recentemente, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) lançaram uma versão atualizada do Portal Único Siscomex, marcando um importante avanço na modernização dos procedimentos de importação no Brasil.

Comércio exterior: novas funcionalidades no Portal Único Siscomex transformam importações no Brasil

Essas atualizações prometem revolucionar cerca de 60% das operações de importação no país, ao mesmo tempo em que integram várias agências reguladoras. Confira as principais mudanças e os benefícios que essas novas funcionalidades trazem para importadores e operadores do comércio exterior.

Novos regimes aduaneiros especiais

Uma das mudanças mais notáveis no Portal Único Siscomex é a expansão dos regimes aduaneiros especiais disponíveis para os importadores. Agora, a Declaração Única de Importação (Duimp) pode ser utilizada em uma variedade de situações, incluindo:

Admissão temporária com suspensão total de tributos

Esta modalidade permite que os importadores utilizem bens estrangeiros temporariamente, sem a necessidade de pagar tributos, tornando o processo mais flexível e econômico.

Admissão no Repetro-Temporário

Em suma, o Repetro-Temporário é um regime aduaneiro especial destinado ao setor de petróleo e gás, e agora pode ser facilmente gerenciado através da Duimp.



Admissão em depósito afiançado

Importadores que precisam armazenar mercadorias em depósitos afiançados também se beneficiarão com a nova funcionalidade da Duimp.

Aumento na eficiência do novo processo de importação

A atualização do Portal Único Siscomex não se limita apenas a expandir os regimes aduaneiros especiais. Ela também visa aumentar significativamente a eficiência do Novo Processo de Importação no Brasil.

Desse modo, estima-se que aproximadamente 60% das importações realizadas no país serão processadas através da nova Duimp. Isso representa uma economia de tempo e recursos para importadores de todos os setores.

Além disso, a atualização do sistema facilita a coordenação entre a RFB, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro).

Isso é fundamental para garantir que as mercadorias importadas atendam aos requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pelas autoridades reguladoras.

Benefícios para importadores no modal aquaviário

Importadores que utilizam o modal aquaviário e possuem habilitação ilimitada para operar no comércio exterior também estão entre os beneficiários das novas funcionalidades da Duimp. Dessa forma, esse grupo, muitas vezes responsável por grandes volumes de cargas, agora pode gerenciar suas importações com maior facilidade e rapidez.

Em suma, isso se revela particularmente vantajoso para mercadorias estocadas em instalações de zona secundária após terem passado pelo processo de trânsito aduaneiro.

Uma importante atualização de processos

Certamente, a atualização do Portal Único Siscomex representa um passo significativo para a modernização dos processos de importação no Brasil. Com as novas funcionalidades da Declaração Única de Importação (Duimp), a agilidade e a eficiência nas operações de importação estão destinadas a atingir níveis inéditos.

A coordenação aprimorada entre as agências reguladoras também garantirá a conformidade das mercadorias importadas, promovendo maior segurança para os consumidores brasileiros.

Uma excelente notícia para a economia do país de forma direta e indireta

Em resumo, essa atualização é uma notícia positiva para importadores, operadores do comércio exterior e para a economia como um todo. À medida que o Brasil se torna mais competitivo no mercado global, a modernização de seus processos de importação desempenha um papel fundamental no fortalecimento da posição do país no cenário internacional.

Portanto, espera-se que as inovações introduzidas no Portal Único Siscomex continuem a impulsionar o crescimento e a eficiência no comércio exterior brasileiro. Uma vez que as melhorias feitas no sistema de importação e exportação impactam a economia nacional de diversas formas, fomentando o crescimento e facilitando negociações.