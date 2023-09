Novas funções vão impressionar usuários do iphone; confira

O iOS 17, a mais recente versão do sistema operacional da Apple, está prestes a ser lançado juntamente com o aguardado iPhone 15. Com diversas melhorias e recursos inovadores, o iOS 17 promete tornar a experiência dos usuários do iPhone ainda mais personalizada e intuitiva. Neste artigo, exploraremos as principais novidades que serão introduzidas no iOS 17 e como elas irão impactar o uso diário do iPhone.

Personalização de Contatos e Compartilhamento por Aproximação

Uma das novidades mais esperadas da versão é o recurso de personalização de contatos. Agora, será possível customizar a forma como recebemos chamadas de cada contato, tornando a experiência de receber ligações ainda mais personalizada. Além disso, o iOS 17 trará um recurso chamado NameDrop, que permitirá o compartilhamento de contatos entre iPhones por aproximação, de forma semelhante ao AirDrop.

Estética Personalizável: Pôsteres de Contato

Outra novidade interessante desta versão é a possibilidade de personalizar a estética do iPhone com pôsteres de contatos. Agora, será possível adicionar fotos e cores aos pôsteres, tornando a interface do dispositivo ainda mais única e personalizada.

Melhorias na Siri e Previsão de Texto

A assistente virtual Siri também receberá melhorias significativas no iOS 17. Agora, será possível acionar a Siri apenas mencionando o seu nome, e será possível utilizar mais de um comando em sequência. Além disso, a previsão de texto e correção automática também foram aprimoradas, tornando-as mais personalizadas com base no estilo de escrita de cada usuário.

FaceTime Aprimorado e Mensagens de Vídeo no iOS 17

O FaceTime também receberá algumas melhorias no iOS 17. Agora, os usuários poderão deixar mensagens de vídeo caso não consigam atender uma chamada. Além disso, reações também foram adicionadas ao FaceTime, permitindo uma interação ainda mais rica durante as chamadas.



Journal: Um Diário Digital no seu iPhone

Uma das novidades mais interessantes do iOS 17 é o Journal, um aplicativo que permitirá aos usuários registrar suas memórias por meio de textos, vídeos, fotos e outros formatos. Com o Journal, será possível criar um diário digital diretamente no iPhone, tornando-o um companheiro perfeito para guardar momentos especiais.

Modo Stand By e Utilidades Adicionais no iOS 17

O iOS 17 traz também o modo Stand By, que permitirá transformar o iPhone em um relógio, galeria de fotos e muito mais quando o dispositivo não estiver sendo utilizado. Essa funcionalidade proporciona uma experiência ainda mais versátil e personalizada aos usuários.

Live VoiceMail e GPS Offline

Outra novidade interessante do iOS 17 é o Live VoiceMail. Agora, quando alguém deixar uma mensagem na caixa postal, o iOS 17 será capaz de transcrever o áudio em tempo real, permitindo que o usuário avalie a urgência do assunto antes mesmo de ouvir a mensagem.

Além disso, os mapas do iPhone agora poderão ser utilizados offline. Com o iOS 17, será possível salvar os mapas diretamente no dispositivo, dispensando a necessidade de conexão com a internet para utilizar o recurso de GPS.

Compatibilidade do iOS 17 com Diversos Modelos do iPhone

O iOS 17 será compatível com uma ampla variedade de modelos do iPhone. Confira abaixo a lista completa de aparelhos que receberão a atualização:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Com o iOS 17, a Apple reforça seu compromisso em oferecer uma experiência cada vez mais personalizada e intuitiva aos usuários do iPhone. As melhorias na Siri, o compartilhamento de contatos por aproximação, o Journal e outras funcionalidades trazem uma nova dimensão de personalização e praticidade ao uso diário do dispositivo. Além disso, a compatibilidade com diversos modelos do iPhone garante que uma ampla base de usuários poderá desfrutar dessas novidades.