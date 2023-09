O uso do PIX, sistema de pagamento instantâneo, tem ganhado cada vez mais adeptos entre os consumidores. Entretanto, com a crescente popularidade, também aumenta a preocupação em relação à segurança das transações.

PIX mais seguro: novas regras do Banco Central reforçam a proteção dos usuários

Golpistas estão de olho, prontos para explorar qualquer brecha. Contudo, para salvaguardar os usuários e clientes bancários, o Banco Central (BC) anunciou recentemente uma série de medidas visando aprimorar a segurança do PIX.

A nova regra do Banco Central para proteger os usuários do PIX

Na última terça-feira (26), o Banco Central introduziu uma resolução que redefine as diretrizes para a segurança do PIX. Em suma, a mudança mais significativa é a obrigatoriedade das instituições bancárias informarem imediatamente seus clientes sobre vazamentos de chaves ou qualquer problema relacionado à segurança do PIX.

Desse modo, mesmo que a instituição não seja a causa direta do vazamento ou falha na segurança, agora é sua responsabilidade notificar prontamente o cliente afetado.

Além disso, a resolução impôs penalidades mais rígidas, aumentando o valor das multas, que serão proporcionais à quantidade de chaves afetadas.

Antiga regulamentação e as mudanças promovidas pelo BC

Antes dessa resolução do BC, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determinava que a comunicação sobre vazamentos de chaves PIX era obrigatória apenas em casos com potencial risco ou dano significativo. Resumindo, isso significava que, em situações menos graves, o cliente poderia não ser informado sobre o ocorrido.



No entanto, a nova abordagem do Banco Central coloca a responsabilidade de avisar os clientes em situações de risco nas mãos dos bancos.

Assim, essa mudança reforça a segurança no relacionamento entre as instituições financeiras e seus clientes, uma vez que envolve o acesso a canais bancários por meio de senhas ou reconhecimento facial, tornando as notificações mais confiáveis.

A prática anterior dos bancos

O Banco Central esclareceu que essa resolução, na verdade, apenas formaliza uma prática já adotada pelos bancos. Segundo o BC, em todos os casos de vazamento de chaves PIX até o momento, as instituições financeiras já informam seus clientes, independentemente da gravidade do incidente.

Desde o lançamento do PIX, o Banco Central optou por uma abordagem transparente, comunicando até mesmo nos casos de menor impacto. Isso é considerado fundamental para manter a confiança da população nesse método de pagamento.

Penalidades reforçadas

Além das novas diretrizes de notificação, as penalidades para o não cumprimento das regras de segurança também foram reforçadas. Agora, as multas serão calculadas com base na quantidade de chaves potencialmente afetadas.

Certamente, isso incentiva as instituições a manterem um ambiente seguro para seus clientes e a agirem prontamente em caso de problemas.

Em resumo, as medidas adotadas pelo Banco Central visam tornar o PIX ainda mais seguro e confiável para os consumidores. A obrigatoriedade de notificação imediata e as penalidades mais rigorosas são passos importantes na proteção dos usuários contra golpes e incidentes de segurança.

Com essas novas regras em vigor, os consumidores podem utilizar o PIX com maior tranquilidade, sabendo que sua segurança está em primeiro lugar.

Quais são os golpes que envolvem o PIX?

Em suma, os fraudadores obtêm informações pessoais ou chaves PIX de vítimas e usam esses dados para criar chaves PIX falsas, realizando transferências não autorizadas.

Além disso, em transações de compra e venda online, os golpistas fingem vender produtos ou serviços, solicitando que o pagamento seja feito via PIX. Eles recebem o pagamento e nunca entregam o produto ou serviço.

Por fim, golpistas atraem investidores prometendo oportunidades de investimento com retornos elevados e pedem que os fundos sejam transferidos via PIX. No entanto, esses investimentos são falsos, e os fundos são perdidos.