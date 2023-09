NOVAS REGRAS do programa anunciadas pelo governo

O programa Minha Casa Minha Vida foi revitalizado no início deste ano e acaba de receber a aprovação do presidente Lula, marcando um retorno significativo para o programa de habitação popular. As mudanças implementadas prometem oferecer condições mais favoráveis para aqueles que buscam realizar o sonho da casa própria.

O Minha Casa Minha Vida, originalmente criado em 2009 durante um dos mandatos do Presidente Lula, desempenhou um papel fundamental na promoção da habitação acessível no Brasil.

Entretanto, nos últimos anos, sob a gestão de Bolsonaro, foi substituído pelo programa Casa Verde e Amarela, deixando muitos se perguntando sobre o destino do MCMV.

A boa notícia é que o Minha Casa Minha Vida está de volta e com um novo fôlego. Uma das mudanças mais notáveis é o estabelecimento de um novo teto para o financiamento da casa própria, tornando-o mais acessível para uma ampla gama de famílias brasileiras.

Além disso, os juros mais baixos tornarão o financiamento mais atraente e acessível para aqueles que buscam adquirir uma moradia.

Com essas mudanças implementadas no programa, o governo busca facilitar o acesso à moradia para todos os brasileiros, especialmente em um momento em que a habitação acessível se tornou uma preocupação crescente em todo o país.

Então, se você sem interesse em participar dessa iniciativa, é importante entender melhor sobre as diretrizes atualizadas que estão em vigor. E, nesse contexto, preparamos esse texto. Assim, reunimos aqui informações cruciais sobre o MCMV. Vem com a gente!

Atualizações no programa



Você também pode gostar:

Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou uma decisão importante ao sancionar a lei que reformula significativamente o programa de financiamento da casa própria Minha Casa Minha Vida.

Sem dúvidas, essa medida representa um marco importante no setor imobiliário, uma vez que traz uma série de melhorias significativas nas condições de aquisição da casa própria.

Com essas atualizações na lei, o governo está focado em um objetivo ambicioso: financiar a aquisição de 2 milhões de imóveis nos próximos quatro anos.

Até o final deste ano, já estão previstos financiamentos para 555 mil unidades habitacionais, o que demonstra o compromisso do governo em acelerar o acesso à moradia para a população.

As mudanças na legislação oferecem aos compradores melhores condições de pagamento, tornando o sonho da casa própria mais acessível para um número significativamente maior de brasileiros.

Com taxas de juros mais atrativas e prazos estendidos, as famílias terão mais facilidade para adquirir seus imóveis pelo Minha Casa Minha Vida, promovendo assim o crescimento do setor imobiliário e impulsionando a economia.

Em nota, o Ministério das Cidades afirma:

“Só neste ano já foram entregues mais de 10 mil unidades habitacionais em 37 empreendimentos e foram retomadas mais de 16 mil unidades em 48 empreendimentos. A previsão para os próximos seis meses é de entregar mais 9 mil e retomar a construção de 21 mil unidades. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de novas moradias pelo programa”.

Você pode se interessar em ler também:

Novas regras estabelecidas para o Minha Casa Minha Vida

No geral, o programa visa atender às necessidades de famílias que residem tanto em áreas urbanas quanto rurais. Todavia, levando em consideração suas respectivas faixas de renda.

Dessa forma, nas áreas urbanas, o limite de renda mensal bruta para participação no programa é de até R$ 8 mil, enquanto nas áreas rurais esse limite se estende até R$ 96 mil por ano.

O programa se divide em três grupos distintos, cada um com suas próprias faixas de renda e limites de valor de imóvel. A seguir, detalhamos essas faixas:

Faixa 1 – Nesta categoria, o valor máximo do imóvel que pode ser adquirido é de até R$ 170.000,00. Os limites de renda são os seguintes:

Área urbana: até R$ 2.640,00 por mês;

Área rural: até R$ 31.680,00 por ano.

Faixa 2 – Para esta faixa, o valor máximo do imóvel é de R$ 264.000,00, e os limites de renda são os seguintes:

Área urbana: de R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00 por mês;

Área rural: de R$ 31.608,01 a R$ 52.800,00 por ano.

Faixa 3 – Nesta categoria, o valor máximo do imóvel é de R$ 350.000,00. Os limites de renda para participação são os seguintes:

Área urbana: de R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00 por mês;

Área rural: de R$ 52.800,01 a R$ 96.000,00 por ano.

Por fim, vale dizer ainda que, uma das mudanças significativas no programa foi a redução das taxas de juros, especialmente na Faixa 1. Para aqueles que residem nas regiões Norte e Nordeste, a taxa de juros foi reduzida de 4,25% para 4%.

Em outras partes do país, houve uma diminuição de 4,50% para 4,25%. Nas Faixas 2 e 3, as taxas de juros também foram ajustadas e agora têm um limite máximo de 8,16% ao ano.