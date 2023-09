Novas turmas do Programa Minha Chance começam no próximo dia 25 de setembro

O maior programa de qualificação profissional realizado pela Prefeitura de Penedo inicia novas turmas no próximo dia 25 de setembro, quando mais 164 penedenses começam a aprender uma nova profissão, sem pagar nada por isso.

O investimento na formação de mão de obra da população do município é uma iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, que chega ao povo por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASH), em convênio com o SESI e o SENAI.

Lançado em 28 de agosto, o Programa Minha Chance abriu oportunidades gratuitas que capacitam quem reside em Penedo para o mercado de trabalho e o empreendedorismo.

Os cursos acontece nas dependências da unidade do SESI/SENAI, onde funcionou a Unidade de Síndrome Gripais durante a pandemia de Covid.

Confira abaixo a lista das novas turmas para Assistente Administrativo, Almoxarife e Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica.

REFRIGERAÇÃO – TARDE – 25-09

REFRIGERAÇÃO NOITE PENEDO 25.09

ALMOXARIFE PENEDO 25.09

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PENEDO 25.09