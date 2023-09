Novidade! A Shein divulga uma ÓTIMA NOTÍCIA que vai beneficiar os seus consumidores

A Shein, uma gigante chinesa do setor de vestuário e uma das principais importadoras de produtos para o Brasil, está trazendo boas notícias para seus clientes. A empresa anunciou uma estratégia que promete tornar suas compras ainda mais acessíveis no país.

No cenário atual, a Shein já é um nome conhecido entre os consumidores brasileiros, gerando um impressionante faturamento de R$ 8 bilhões em vendas somente no ano de 2022. Isso representa um crescimento notável de 300% em comparação com o ano anterior.

Esse sucesso está ligado não apenas à variedade de produtos acessíveis oferecidos pela marca, mas também a um fator crucial: a isenção de impostos. No entanto, meses atrás, essa vantagem foi temporariamente suspensa, causando preocupações entre os compradores.

Agora, em resposta às demandas dos consumidores e em meio a debates, o Governo Federal anunciou uma nova medida chamada “Remessa Conforme“.

Essa iniciativa tem como objetivo restabelecer a isenção de impostos para as compras internacionais até um determinado limite.

Isso significa que os clientes da Shein e outros importadores poderão novamente desfrutar dos benefícios fiscais que tornam as compras mais acessíveis.

Entenda melhor sobre a isenção da Shein em relação aos impostos



A implementação do Programa Remessa Conforme promete trazer melhorias significativas em termos de eficiência e economia para as entregas de produtos internacionais.

Entretanto, para que as empresas possam se beneficiar desse programa, é essencial que elas sigam todas as etapas de adesão e obtenham a devida certificação, como recentemente ocorreu com a empresa Shein.

Dessa forma, a partir de agora, os consumidores poderão desfrutar da garantia de isenção de impostos em compras de até US$ 50, o que equivale a cerca de R$ 250.

Esse benefício é resultado da agilização no processamento de remessas, uma vez que a Receita Federal passará a receber antecipadamente os impostos devidos juntamente com a descrição detalhada da compra.

Essa mudança representa um avanço importante, pois permitirá um controle de risco mais eficaz. Como resultado, as compras consideradas de baixo risco, como as que frequentemente acontecem em e-commerce como a Shein, poderão ser liberadas ainda antes de chegarem ao território brasileiro.

Isso significa que os consumidores poderão receber seus produtos mais rapidamente, sem atrasos desnecessários devido à burocracia alfandegária.

Em resumo, o Programa Remessa Conforme está pavimentando o caminho para uma experiência de compra internacional mais ágil e conveniente, ao mesmo tempo em que fortalece o controle aduaneiro e a arrecadação de impostos, representando uma vitória tanto para os consumidores quanto para as autoridades fiscais.

Informações adicionais

Além da Shein, o e-commerce Sinerlo e o gigante do comércio eletrônico Alibaba, responsável pelo famoso site AliExpress, também se uniram ao programa de adesão às regulamentações fiscais no Brasil.

Vale pontuar que a Shein tomou essa medida no dia 22 de agosto, enquanto o Alibaba optou pela adesão no dia 30 de agosto.

Ademais, é importante ressaltar que o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) continuará sendo aplicado em todas as transações comerciais. Isso acontecerá mesmo após a adesão dessas empresas ao programa.

Além disso, para compras com valor superior a US$ 50, os consumidores devem estar cientes de que haverá a incidência de um imposto de importação correspondente a 60% do valor do produto adquirido.

Com tudo isso, a regulamentação pretende garantir uma equidade fiscal e contribuir para a sustentabilidade das operações de comércio exterior no país.

Portanto, ao realizar compras em sites estrangeiros, é essencial considerar esse fator para evitar surpresas desagradáveis na hora do pagamento.

“Essas informações serão enviadas aos Correios e às empresas de courier habilitadas para despacho aduaneiro de remessas, que fazem o registro da declaração aduaneira relativa a esse tipo de importação. Isso dará condições para que a Receita Federal (RFB) possa tratar as importações de forma antecipada e célere, facilitando o fluxo das remessas internacionais ao chegarem ao País”. Nota da Receita Federal.

Fábrica da Shein no Brasil

Além do programa Remessa Conforme, a abertura da nova fábrica da Shein no Brasil marca um momento significativo na evolução da indústria da moda nacional. Além disso, vai contribuir ainda mais em relação aos custos, afinal, não se tratará mais de encomendas internacionais.

Com seu conhecimento especializado e alcance internacional, a gigante do varejo chinesa possui o potencial de revitalizar o setor têxtil brasileiro e contribuir de forma significativa para o crescimento da economia.

Adicionalmente, os consumidores brasileiros estão prestes a experimentar os benefícios tangíveis desse desenvolvimento, na forma de moda acessível e de alta qualidade, entregue de maneira mais rápida e eficiente.

O cenário promissor criado pela presença da Shein no Brasil abre novas portas para colaborações e oportunidades, colocando o país no epicentro da moda global.