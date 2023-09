Novidade IMPRESSIONANTE para quem tem dívidas ou ainda vai ter; Confira agora

Os cartórios de protesto em todo o Brasil lançaram um inovador serviço denominado “Avise-Me!” com o objetivo de manter empresas e cidadãos informados sobre quaisquer dívidas lançadas em seus CPFs ou CNPJs. Esse novo recurso, que visa aumentar a transparência e a facilidade de acompanhamento financeiro, exige apenas o cadastro do CPF e CNPJ na plataforma.

Uma vez registrado no sistema “Avise-Me!”, os usuários receberão notificações de dívidas por meio de SMS ou e-mail sempre que qualquer débito for lançado em seu CPF, ou CNPJ. Isso se aplica a qualquer um dos 3.760 cartórios de protesto em todo o país, abrangendo todas as formas de apresentação de dívidas, sejam elas físicas ou digitais.

Este serviço inovador está disponível em 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e busca simplificar o processo de gerenciamento de dívidas e de manutenção do controle financeiro. Ao oferecer notificações imediatas, os cartórios de protesto do Brasil estão contribuindo para uma maior transparência nas relações financeiras entre empresas e cidadãos, tornando mais fácil a identificação e resolução de possíveis pendências financeiras.

Saiba como se cadastrar

Os cidadãos e empresas interessados em utilizar o serviço “Avise-Me!” dos cartórios de protesto devem assinar um termo de adesão. A assinatura digital Gov.br, que já é amplamente utilizada para saque de benefícios sociais e trabalhistas, agora é a chave de acesso para esta ferramenta que oferece notificações instantâneas sobre dívidas em CPFs e CNPJs.

Para aderir ao serviço, os usuários podem acessar o portal de serviços Gov.br e utilizar a mesma assinatura digital que já utilizam para transações governamentais. Além disso, a adesão pode ser feita por meio de certificado digital e-CPF ou e-CNPJ no padrão ICP Brasil, em formatos A3 ou A1.

A iniciativa tem como objetivo principal a prevenção de golpes financeiros e visa fornecer às empresas e pessoas físicas informações cruciais sobre dívidas em seus nomes, permitindo que resolvam pendências antes que essas impactem negativamente em seu histórico de crédito. Este serviço ganha ainda mais importância em um contexto de crescentes vazamentos de dados, golpes e fraudes pela internet.

Segundo o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, a intenção do “Avise-Me!” é proteger os cidadãos e as empresas em um ambiente digital onde a segurança financeira é uma preocupação constante. A adesão a este serviço pode ajudar a manter o controle sobre as finanças e a evitar surpresas desagradáveis relacionadas a dívidas não reconhecidas.



Plataforma deve contribuir para a transparência financeira

A notificação de dívidas fornece transparência sobre as obrigações financeiras de uma pessoa ou empresa. Isso ajuda a manter um registro claro de compromissos financeiros e permite que os devedores estejam cientes das dívidas pendentes.

Sendo assim, o novo serviço deve prevenir a inadimplência, pois informa os devedores sobre as obrigações pendentes. Isso permite que eles tomem medidas para quitar as dívidas antes que se tornem um problema maior. Saber sobre dívidas pendentes dá a oportunidade de resolvê-las antes que causem danos ao histórico de crédito, o que pode afetar negativamente a capacidade de obter empréstimos ou financiamentos futuros.

Em suma, a notificação de dívidas por meio deste novo serviço deve garantir a proteção do crédito e a prevenção de problemas financeiros graves. O “Avise-me!” busca promover transparência, contribuindo para um ambiente financeiro mais seguro.