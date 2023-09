Novidade! Nubank oferece crédito de R$ 4.900 para correntistas com prazos flexíveis

Desde abril deste ano, os clientes do Nubank têm a oportunidade de obter um crédito ampliado e mais vantajoso.

Dessa forma, para usufruir desse benefício, os correntistas precisam seguir as orientações do banco digital, que os encorajam a se tornarem mais ativos na plataforma.

Cumprindo essas instruções, os clientes podem acessar o novo limite disponibilizado pelo banco digital.

É importante pontuar que o Nubank está introduzindo gradualmente esse mecanismo, denominado Nu Limite Garantido, que representa uma inovação significativa no seu catálogo de serviços.

Com isso, esse novo recurso, promovido pelo banco digital, é elogiavelmente simples e instantâneo, proporcionando aos usuários uma experiência financeira mais ágil e eficiente.

O principal objetivo dessa iniciativa é elevar o limite dos cartões Nubank, e tudo isso é alcançado utilizando os investimentos dos clientes como garantia.

Em outras palavras, quando um cliente concorda em investir no banco, essa ação se traduz em um aumento proporcional em seu limite de crédito.

Portanto, é uma maneira inteligente de incentivar os clientes a investirem, ao mesmo tempo em que lhes oferece acesso a crédito adicional, simplificando todo o processo.

E então, se interessou? Quer saber mais sobre o assunto? Confira tudo sobre o assunto no texto que preparamos para esclarecer as suas dúvidas.



Como utilizar o Nu Limite Garantido?

Antes de tudo, para utilizar o inovador mecanismo do Nu Limite Garantido, os clientes precisam primeiro criar uma Caixinha, uma funcionalidade adicional disponível em sua conta digital no Nubank.

Esta Caixinha opera como uma espécie de poupança, mas com um diferencial crucial: permite que os usuários organizem exatamente para onde vai o dinheiro que estão economizando.

Então, ao criar sua Caixinha, o cliente deve solicitar o depósito em RDB (Recibo de Depósito Bancário), que será dedicado exclusivamente a aumentar o seu limite de crédito.

Ao optar por essa modalidade, os clientes são orientados a seguir um fluxo específico para criar suas Caixinhas, onde terão acesso a todas as regras e ao funcionamento estabelecido pelo Nubank.

O banco anunciou em abril, por meio de um comunicado oficial, que essa ferramenta seria gradualmente disponibilizada a seus clientes, tornando-se eventualmente um ícone de opção acessível diretamente pelo aplicativo.

Essa inovação faz parte da ampla proposta do banco digital que desde sempre visa a simplificação do processo de gestão financeira para os clientes do Nubank.

Oferecendo-lhes assim um método conveniente e transparente para aumentar seus limites de crédito enquanto economizam de maneira organizada e eficaz.

Para facilitar a vida dos consumidores, o Nubank disponibilizou um processo simples e rápido para solicitar o Nu Limite Garantido diretamente pelo seu aplicativo.

Dessa forma, todo o procedimento pode ser realizado de forma online, sem a necessidade de análise de crédito e com resposta instantânea.

Aqui está um guia passo a passo para criar sua Caixinha com o Nu Limite Garantido:

Primeiramente, abra o aplicativo do Nubank e faça o login na sua conta; Depois, na tela inicial do aplicativo, localize a seção relacionada ao cartão de crédito; Em seguida, clique na opção “Meus limites”; Escolha a alternativa “Nu Limite Garantido“; Agora, você terá a opção de criar uma nova Caixinha, que servirá como garantia para o seu limite de crédito; Certifique-se de ler atentamente todas as informações apresentadas e, quando estiver pronto, clique em “Criar Nu Limite Garantido”; Insira o valor que você deseja transferir da sua conta do Nubank para ser usado como garantia; Na tela seguinte, você poderá visualizar como ficará o seu limite de cartão de crédito após a criação da Caixinha. Revise essas informações com cuidado e, se estiver de acordo, prossiga clicando em “Continuar”; Por fim, insira sua senha de 4 dígitos para confirmar a transação e pronto!

E pronto! Com esses simples passos, você terá criado sua Caixinha com o Nu Limite Garantido, proporcionando mais flexibilidade e controle sobre o seu crédito.

Assim, experimente agora mesmo essa facilidade oferecida pelo Nubank, tudo de forma rápida, segura e conveniente pelo seu smartphone.