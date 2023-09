Novidade! Possível RENDA EXTRA por meio do BPC deixa os beneficiários entusiasmados

O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é um benefício assistencial pago pelo governo federal brasileiro a pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que comprovem não possuir recursos para garantir o próprio sustento ou receber apoio financeiro da família

Dessa forma, se trata de uma prestação mensal no valor de um salário mínimo, que visa garantir o sustento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade.

Agora, os beneficiários receberam com grande entusiasmo a notícia de uma possível renda adicional. Porém, é válido questionar se essa perspectiva se traduzirá em um pagamento extra para eles.

Neste artigo, desvendaremos todos os aspectos relacionados a essa possível bonificação relacionada ao 13º salário para esse grupo.

A questão do 13º salário para os beneficiários do BPC foi amplamente debatida nos últimos anos. Até setembro de 2021, não havia uma legislação específica que garantisse o pagamento do adicional para esses beneficiários.

Todavia, era comum que fossem aprovadas leis temporárias que permitiam o pagamento do 13º em anos específicos, geralmente como medida de apoio em períodos de crise.

Mas, e quanto a esse ano? A bonificação os beneficiários do BPC serão contemplados? Para responder a essa e outras perguntas, preparamos essa leitura. Vamos explorar a fundo o tema para garantir que você esteja devidamente informado sobre essa importante questão financeira.

Informações importantes sobre o BPC



O BPC desempenha um papel fundamental na proteção social e na redução da desigualdade no Brasil.

Ele garante uma renda mínima para pessoas que, de outra forma, estariam em situação de extrema vulnerabilidade, contribuindo para a melhoria das condições de vida e a inclusão desses indivíduos na sociedade.

Porém, a assistência, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), possui diretrizes claras e específicas:

Renda Per Capita: Para se qualificar ao BPC, o requerente deve comprovar que possui renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Esse critério visa atender exclusivamente a população em condições de extrema pobreza;

o requerente deve comprovar que possui renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Esse critério visa atender exclusivamente a população em condições de extrema pobreza; Deficiência e Idade: O benefício é destinado a pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que também se encaixem nos critérios de renda. Esse aspecto do programa visa garantir a proteção e o amparo a grupos especialmente vulneráveis;

Reavaliação Periódica: Para manter o BPC, os beneficiários passam por avaliações periódicas de sua situação socioeconômica. Isso garante que o auxílio seja direcionado às pessoas que realmente necessitam;

, os beneficiários passam por avaliações periódicas de sua situação socioeconômica. Isso garante que o auxílio seja direcionado às pessoas que realmente necessitam; Vedação ao Acúmulo: O benefício não pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários ou assistenciais, exceto o da pensão especial de natureza indenizatória;

Acesso a Serviços Sociais: Além do auxílio financeiro, o BPC proporciona acesso a serviços socioassistenciais, como atendimento médico, reabilitação e assistência social, que são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada tem direito ao 13º salário?

Aqui está a grande questão que muitos beneficiários se perguntam: têm direito ao décimo terceiro salário, também conhecido como abono natalino? A resposta é não.

O BPC/LOAS não inclui o pagamento do décimo terceiro salário, diferentemente de outros benefícios previdenciários.

A principal razão para essa distinção é a natureza do BPC. Logo, enquanto os benefícios previdenciários estão vinculados às contribuições regulares ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o BPC está ligado à Assistência Social.

Isso significa que as regras e critérios para o BPC são diferentes daqueles aplicados aos benefícios previdenciários tradicionais. Além disso, o BPC não requer que o beneficiário tenha realizado contribuições ao INSS ao longo de sua vida para ser elegível.

Portanto, é importante entender que o décimo terceiro salário não faz parte dos benefícios associados ao BPC/LOAS, uma vez que este benefício assistencial tem como objetivo principal fornecer suporte financeiro a pessoas em situação de vulnerabilidade social, independentemente de contribuições prévias ao INSS.

Todavia, como mencionamos anteriormente, existem situações específicas em que o governo decide disponibilizar esse adicional aos beneficiários.

Tendo em vista que inúmeras medidas estão sendo tomadas para injetar recursos na economia, essa pode ser uma possibilidade.

De qualquer forma, é importante destacar que o governo não se manifestou em relação a aprovação dessa implementação para essa ano, ou mesmo, qualquer menção foi feita no plano orçamentário do governo para 2024.

Mas, existe um projeto de lei que atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados para fixar esse direito aos beneficiários do BPC/LOAS.