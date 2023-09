Novidade sobre PAGAMENTOS ATRASADOS DO INSS pegam beneficiários de SURPRESA

Os pagamentos atrasados do INSS, de acordo com uma recente decisão judicial, serão destinados aos beneficiários ainda em setembro. Esta notícia está sendo amplamente celebrada por muitos brasileiros nas mídias sociais.

Afinal, quem não gostaria de garantir uma renda extra no final do ano? Porém, surge uma importante pergunta: quem terá direito a receber esses pagamentos e como é possível verificar os valores disponíveis dos atrasados do INSS?

Quantos brasileiros recebem benefícios do INSS?

Atualmente, aproximadamente 38 milhões de brasileiros recebem benefícios do INSS, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios assistenciais. A maioria desses beneficiários, cerca de 30 milhões de pessoas, são aposentados e pensionistas da autarquia. Ademais, os outros 8 milhões recebem pagamentos assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social.

De onde vem esse valor?

Com ainda maior precisão, o INSS confirmou que cerca de 37 milhões de indivíduos estão incluídos na folha de remunerações do Instituto. Assim, abrange uma ampla variedade de benefícios previdenciários.

Apesar de a autarquia aderir a inúmeras diretrizes referentes à concessão e interrupção de benefícios, é frequente a ocorrência de imperfeições específicas no sistema. Estas imperfeições podem se originar de diversas causas, resultando na potencial desvantagem dos benefícios dos assegurados, como, por exemplo, fornecer pagamentos inferiores àqueles a que os indivíduos têm direito.

Justiça confirma pagamento dos atrasados do INSS

A Justiça confirmou que o INSS terá que realizar o pagamento de R$ 2.282.995.725,50 em valores atrasados aos beneficiários até o final deste mês. Esses pagamentos serão efetuados por meio de Requisições de Pequeno Valor (RPV), com um limite máximo de R$ 79.200 por beneficiário.



A liberação dos pagamentos será realizada pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs), de acordo com os limites estabelecidos para as RPVs. Aproximadamente 144,6 mil beneficiários do INSS têm direito a receber esses valores.

Quem pode receber os atrasados do INSS?

Para ser elegível a receber os pagamentos atrasados do INSS, é necessário ter vencido ações judiciais contra o órgão. Além disso, alguns critérios devem ser cumpridos:

A ação movida contra o INSS deve envolver até 60 salários mínimos;

A decisão favorável na Justiça deve ter ocorrido até agosto deste ano;

O beneficiário deve ser aposentado, pensionista ou receber outro benefício previdenciário.

Dessa forma, aqueles que se enquadram nesses critérios terão a oportunidade de receber os atrasados do INSS de acordo com a decisão judicial.

Como consultar o direito e valores?

Aqui está o passo a passo completo para consultar os atrasados do INSS:

Acesse o site do Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pela sua região;

(TRF) responsável pela sua região; Na seção de consulta do site, insira o número do seu processo;

Informe o nome do seu advogado, se aplicável;

Insira o número da RPV (Requisição de Pequeno Valor);

Preencha todos os outros dados solicitados pela plataforma;

Pronto! A partir daí, você poderá verificar se há dinheiro disponível em seu nome e aprender como proceder com o saque e a transferência.

Quanto à data dos pagamentos dos atrasados do INSS, essa é uma das principais dúvidas dos beneficiários. Conforme mencionado anteriormente, os calendários de pagamento, as formas de depósito e os modelos de transferência serão determinados por cada Tribunal Regional Federal (TRF).

Você pode obter informações específicas sobre quando os pagamentos serão efetuados. Além disso, pelo site, dá para saber como os valores serão depositados em sua conta bancária.

É importante observar que as ações com montantes acima de 60 salários mínimos resultam em pagamentos por meio de precatórios, que têm regras de pagamento e liberação diferentes das RPVs. Geralmente, os precatórios são pagos uma vez por ano, normalmente no mês de agosto.

Portanto, para obter informações detalhadas sobre os pagamentos dos atrasados do INSS, é fundamental consultar o site. Dessa forma, acompanhe as atualizações fornecidas por eles.