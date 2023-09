O mês de setembro chegou, e com ele, uma notícia fundamental para todos os beneficiários do Bolsa Família: o início dos pagamentos deste mês.

Bolsa Família de setembro: novidades e calendário de pagamentos

É importante ficar atento às datas estipuladas pela Caixa Econômica Federal para não perder nenhum depósito em sua conta bancária.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro ocorrerão entre os dias 18 e 29 do mês, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira as datas:

NIS final 1: 18 de setembro

NIS final 2: 19 de setembro

NIS final 3: 20 de setembro

NIS final 4: 21 de setembro

NIS final 5: 22 de setembro

NIS final 6: 25 de setembro

NIS final 7: 26 de setembro

NIS final 8: 27 de setembro

NIS final 9: 28 de setembro

NIS final 0: 29 de setembro

Desse modo, é importante que os beneficiários estejam atentos à data correspondente ao seu NIS para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo.

Novidades no Bolsa Família em setembro

Neste mês, o Bolsa Família traz algumas novidades que visam auxiliar ainda mais as famílias que fazem parte do programa. Desde o início do ano, o governo vem concedendo auxílios financeiros adicionais, e setembro não será diferente.



Auxílio adicional por crianças de 0 a 6 anos

Em suma, as famílias que possuem filhos nesta faixa etária receberão um auxílio extra no valor de R$ 150 por filho(a). Assim, esse benefício é uma forma de proporcionar um suporte financeiro adicional para as despesas relacionadas às crianças mais novas.

Auxílio adicional por crianças e jovens de 7 a 18 anos incompletos

A partir deste mês, as famílias que têm filhos(as) entre 7 e 18 anos incompletos também serão contempladas com um valor extra de R$ 50 por filho(a). Certamente, isso representa um suporte adicional para as despesas relacionadas à educação e bem-estar desses jovens.

Valor adicional para mulheres grávidas ou que estejam amamentando

Uma novidade importante é a inclusão de um bônus de R$ 50 para as famílias que têm mulheres grávidas em seu núcleo familiar. Ou ainda, para mães que amamentam bebês de até sete meses de vida. Dessa forma, esse bônus visa ampliar o poder de compra das famílias mais vulneráveis, oferecendo um suporte financeiro neste período.

Contudo, além desses benefícios, é importante destacar que os depósitos realizados no Bolsa Família também incluem o valor do Auxílio-gás, que é avaliado em R$ 110.

Esse auxílio é destinado a todas as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que possuem uma renda per capita familiar de até meio salário mínimo. Em resumo, o objetivo é garantir que as famílias tenham o gás necessário para cozinhar e atender às suas necessidades básicas.

O perigo dos golpes que envolvem o Bolsa Família

Golpistas estão sempre à procura de oportunidades para explorar a vulnerabilidade das pessoas, e programas sociais como o Bolsa Família podem ser alvos ideais. Desse modo, os golpistas costumam enviar mensagens de texto ou e-mails falsos, alegando que o beneficiário do Bolsa Família precisa atualizar seus dados ou fazer alguma ação específica para continuar recebendo o benefício. Essas mensagens geralmente contêm links maliciosos que podem roubar informações pessoais.

Ligações telefônicas suspeitas

Golpistas também podem ligar para os beneficiários, fingindo serem representantes do programa. Dessa forma, eles pedem informações pessoais, como números de conta bancária ou CPF, sob o pretexto de atualizar os dados do beneficiário. Essas informações podem ser usadas para a realização de fraudes financeiras.

Por fim, em alguns casos, os golpistas podem exigir que os beneficiários paguem taxas para continuar recebendo o Bolsa Família. O programa é gratuito, e qualquer solicitação de pagamento é, sem dúvida, um golpe.

Portanto, esteja sempre atualizado sobre as políticas do Bolsa Família e as formas de acesso ao programa. Uma vez que a informação é uma das melhores formas de se proteger contra golpes.