NOVO calendário de pagamentos do INSS é REVELADO; Confira agora

O Ministério da Previdência Social já anunciou as datas de pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de setembro de 2023. Um número expressivo de 37 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país receberão os repasses ao longo deste mês.

Com base no calendário divulgado pelo ministério, os beneficiários do INSS podem planejar suas finanças e saber exatamente quando receberão seus pagamentos. O calendário de pagamentos é organizado de acordo com o número final do cartão de benefício e visa facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários.

O INSS é responsável por prover uma ampla gama de benefícios previdenciários e sociais destinados a atender às necessidades de segurados e cidadãos em todo o país. Além dos benefícios previdenciários, como aposentadorias por idade e invalidez, o INSS também desempenha um papel fundamental na concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Sendo assim, é importante que os segurados busquem o calendário de pagamento de cada benefício.

Calendário de pagamento do INSS

O INSS opta por um calendário de pagamento que leva em consideração o valor do benefício mensal de cada indivíduo. Dessa forma, os beneficiários que recebem apenas um salário mínimo têm datas de pagamento específicas, enquanto aqueles que ganham acima desse patamar seguem outro cronograma.

Veja o calendário de pagamento do INSS aos beneficiários que ganham até um salário:

Final 1: 25 de setembro

Final 2: 26 de setembro

Final 3: 27 de setembro

Final 4: 28 de setembro

Final 5: 29 de setembro

Final 6: 2 de outubro

Final 7: 3 de outubro

Final 8: 4 de outubro

Final 9: 5 de outubro

Final 0: 6 de outubro

Cronograma para os segurados que recebem mais que um salário mínimo:

Final 1 e 6: 2 de outubro

Final 2 e 7: 3 de outubro

Final 3 e 8: 4 de outubro

Final 4 e 9: 5 de outubro

Final 5 e 0: 6 de outubro



Essa distinção nas datas de pagamento busca simplificar o processo e garantir que aqueles que recebem valores mais baixos tenham acesso aos recursos de forma ainda mais rápida. É importante que os beneficiários acompanhem o calendário e respeitem as datas designadas pelo INSS.

Saiba onde acompanhar os benefícios

Os segurados têm à disposição uma maneira fácil de acompanhar os benefícios do INSS, incluindo o extrato de pagamento. Hoje tudo pode ser feito por meio do aplicativo oficial ou do portal Meu INSS. Para isso, é necessário realizar o login utilizando a conta Gov.br, que serve como credencial única para os serviços digitais do governo federal.

A plataforma permite a visualização de informações detalhadas sobre os pagamentos passados e futuros do benefício, apresentando valores e datas correspondentes. Além disso, para fins de declaração de Imposto de Renda, os usuários podem acessar o extrato correspondente, se necessário.

Vale lembrar que o Meu INSS é a principal plataforma para acessar informações sobre os benefícios do INSS de forma digital. No entanto, os segurados que tiverem dificuldades ou precisarem de uma assistência adicional podem entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. É importante manter os dados atualizados e acompanhar regularmente as informações do benefício para garantir que tudo esteja em ordem.